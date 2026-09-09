Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:45
Uma antiga mina de ouro do século XIX ganhou uma função completamente diferente depois que um casal decidiu recuperar o túnel escondido em sua propriedade na Austrália. Robert e Mary retiraram entre 40 e 50 toneladas de entulho do local e transformaram a passagem subterrânea em uma adega onde hoje recebem familiares e amigos.
A propriedade, chamada Mopoke Hill, fica em Yapeen, no estado de Victoria, em uma região marcada pela exploração de ouro durante o século XIX. Quando Robert e Mary compraram o terreno, o imóvel tinha pouca infraestrutura moderna e sequer possuía ligação convencional com a rede de abastecimento de água.
Terreno escondia antiga mina de ouro
A antiga mina teria funcionado entre as décadas de 1860 e 1870. Com o passar do tempo, porém, a passagem subterrânea acabou parcialmente tomada por sedimentos e outros materiais acumulados.
Para recuperar o espaço, Robert encarou um trabalho de grandes proporções. Usando picareta, pá e até um pequeno cortador de grama adaptado para transportar o material, ele retirou aproximadamente 40 a 50 toneladas de entulho.
O esforço permitiu liberar cerca de 100 metros do túnel. Em seu ponto mais profundo, o trecho recuperado chega a quase 19 metros abaixo da superfície.
Adega dentro de uma antiga mina
Depois da limpeza, o casal percebeu que as características naturais do túnel eram ideais para guardar vinhos. Segundo Robert, o interior da mina permanece fresco mesmo quando a temperatura do lado de fora chega aos 40 °C.
A antiga mina acabou se tornando também um espaço de convivência. Robert e Mary passaram a receber familiares e amigos no local e chegaram a realizar churrascos dentro do túnel. As paredes de rocha foram mantidas expostas, preservando parte da aparência original da estrutura.
Apesar de todo o trabalho de escavação e das dezenas de toneladas retiradas, Robert não encontrou ouro durante a limpeza. Um amigo que costuma procurar pequenas partículas do metal na propriedade conseguiu localizar apenas alguns fragmentos.
Casa também chama atenção
A transformação não ficou restrita à mina. A residência construída no terreno aproveitou parte do arenito retirado da própria área e foi projetada para funcionar sem depender integralmente das redes convencionais.
A propriedade conta com 24 baterias, aquecimento solar de água, gerador de apoio e dois grandes reservatórios capazes de armazenar, juntos, cerca de 130 mil litros de água.
Mopoke Hill ocupa aproximadamente 21,12 hectares e a casa principal possui três quartos, dois banheiros e quatro vagas para veículos. Além disso, há uma construção independente de dois pavimentos destinada, entre outras possibilidades, à acomodação de hóspedes.
O túnel, porém, permanece como um dos pontos mais curiosos do imóvel: sua discreta entrada na encosta dá acesso a uma passagem que avança aproximadamente 100 metros para dentro da colina.
O imóvel chegou a ser anunciado por A$ 1,695 milhão. Segundo a agente imobiliária Blasi Mulholland, citada pela publicação, visitantes costumam se surpreender justamente com o túnel e com a história preservada na propriedade.