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Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

Proprietários recuperaram cerca de 100 metros de túnel a quase 19 metros de profundidade na Austrália

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:45

Terreno escondia antiga mina de ouro
Terreno escondia antiga mina de ouro Crédito: Reprodução

Uma antiga mina de ouro do século XIX ganhou uma função completamente diferente depois que um casal decidiu recuperar o túnel escondido em sua propriedade na Austrália. Robert e Mary retiraram entre 40 e 50 toneladas de entulho do local e transformaram a passagem subterrânea em uma adega onde hoje recebem familiares e amigos.

A propriedade, chamada Mopoke Hill, fica em Yapeen, no estado de Victoria, em uma região marcada pela exploração de ouro durante o século XIX. Quando Robert e Mary compraram o terreno, o imóvel tinha pouca infraestrutura moderna e sequer possuía ligação convencional com a rede de abastecimento de água.

Terreno escondia antiga mina de ouro

Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução
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Terreno escondia antiga mina de ouro por Reprodução

A antiga mina teria funcionado entre as décadas de 1860 e 1870. Com o passar do tempo, porém, a passagem subterrânea acabou parcialmente tomada por sedimentos e outros materiais acumulados.

Para recuperar o espaço, Robert encarou um trabalho de grandes proporções. Usando picareta, pá e até um pequeno cortador de grama adaptado para transportar o material, ele retirou aproximadamente 40 a 50 toneladas de entulho.

O esforço permitiu liberar cerca de 100 metros do túnel. Em seu ponto mais profundo, o trecho recuperado chega a quase 19 metros abaixo da superfície.

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Adega dentro de uma antiga mina

Depois da limpeza, o casal percebeu que as características naturais do túnel eram ideais para guardar vinhos. Segundo Robert, o interior da mina permanece fresco mesmo quando a temperatura do lado de fora chega aos 40 °C.

A antiga mina acabou se tornando também um espaço de convivência. Robert e Mary passaram a receber familiares e amigos no local e chegaram a realizar churrascos dentro do túnel. As paredes de rocha foram mantidas expostas, preservando parte da aparência original da estrutura.

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Apesar de todo o trabalho de escavação e das dezenas de toneladas retiradas, Robert não encontrou ouro durante a limpeza. Um amigo que costuma procurar pequenas partículas do metal na propriedade conseguiu localizar apenas alguns fragmentos.

Casa também chama atenção

A transformação não ficou restrita à mina. A residência construída no terreno aproveitou parte do arenito retirado da própria área e foi projetada para funcionar sem depender integralmente das redes convencionais.

A propriedade conta com 24 baterias, aquecimento solar de água, gerador de apoio e dois grandes reservatórios capazes de armazenar, juntos, cerca de 130 mil litros de água.

Mopoke Hill ocupa aproximadamente 21,12 hectares e a casa principal possui três quartos, dois banheiros e quatro vagas para veículos. Além disso, há uma construção independente de dois pavimentos destinada, entre outras possibilidades, à acomodação de hóspedes.

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O túnel, porém, permanece como um dos pontos mais curiosos do imóvel: sua discreta entrada na encosta dá acesso a uma passagem que avança aproximadamente 100 metros para dentro da colina.

O imóvel chegou a ser anunciado por A$ 1,695 milhão. Segundo a agente imobiliária Blasi Mulholland, citada pela publicação, visitantes costumam se surpreender justamente com o túnel e com a história preservada na propriedade.

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