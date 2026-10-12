PROCESSO

Casal de ex-BBBs é cobrado em mais de R$ 1 milhão na Justiça por dívida; saiba detalhes

Ação tramita na 42ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:05

Adriana Sant’Anna e Rodrigo Simoni Crédito: Reprodução | Instagram

Adriana Sant’Anna e Rodrigo Simoni, do Big Brother Brasil 11 estão sendo cobrados em mais de R$ 1,4 milhão, após uma batalha judicial que vem desde 2017 com a WFA Marketing e Eventos.

O valor da dívida é cobrado pela empresa em um processo por quebra de contrato após a saída dele no projeto “Os Marvados” antes dos três anos previstos.

Adriana Sant’Anna e Rodrigo Simoni 1 de 6

A ação tramita na 42ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. A decisão de 24 de agosto de 2026 determina o “bloqueio ‘online’ de eventuais valores em contas bancárias ou aplicações financeiras” em nome dos dois, e apontava a dívida na ocasião em R$ 1. 723.060, 76.

Conhecido como Rodrigão, o ex-BBB foi condenado em março de 2022 a pagar R$ 400 mil de multa contratual a WFA, além de indenização por danos morais. Adriana também deveria pagar uma indenização por danos morais. Ao longo dos anos, foram sendo incluídos juros, honorários e despesas processuais.

O portal LeoDias informou que foram bloqueados R$ 367.700 nas contas bancárias do casal após autorização da Justiça para pesquisas patrimoniais e bloqueios por Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. O valor é superior a R$ 218 mil que caberia a Adriana pagar, enquanto Rodrigo arcaria com pelo menos R$ 1,21 milhão. Valores no nome de Rodrigo não tinham sido localizados.