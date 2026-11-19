DESAPARECIDOS

Casal é deixado em alto-mar durante mergulho: barco só percebe ausência 2 dias depois, e bilhete de socorro aparece meses após o desaparecimento

Tom e Eileen Lonergan desapareceram em 1998 durante uma excursão de mergulho na Grande Barreira de Corais, na Austrália. Um bilhete levado pela correnteza revelou que eles tentaram pedir ajuda; até hoje, ninguém encontrou os corpos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:10

Tom e Eileen desaparecidos durante viagem. Crédito: Reprodução

Tom e Eileen Lonergan estavam perto de acabar uma viagem de dois anos pelo mundo quando decidiram conhecer a Grande Barreira de Corais. Em 25 de janeiro de 1998, o casal embarcou em uma excursão de mergulho que partiu de Port Douglas, no estado australiano de Queensland.

A programação previa três mergulhos entre corais e peixes. Depois da última descida, os americanos voltaram à superfície e não encontraram mais o barco. A embarcação havia seguido viagem sem eles, deixando-os sozinhos em mar aberto.

A Grande Barreira se estende por cerca de 2.300 quilômetros pela costa nordeste da Austrália e reúne milhares de recifes. A dimensão do ecossistema torna a localização de pessoas desaparecidas um desafio, como explica a Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais.

Casal desaparece em alto-mar depois de mergulho 1 de 5

O sumiço demorou a ser percebido

A equipe do barco não notou imediatamente a ausência de Tom e Eileen. Só cerca de dois dias depois, quando encontrou pertences do casal na embarcação, percebeu que os dois poderiam ter ficado para trás. As buscas por mar e pelo ar, no entanto, não localizaram nenhum deles.

No dia seguinte ao desaparecimento, outra excursão voltou à região. Um mergulhador encontrou pesos de chumbo no fundo do mar, mas a equipe ainda não sabia que o casal estava desaparecido. Naquele momento, Tom e Eileen poderiam continuar vivos, à deriva ou tentando alcançar algum ponto de apoio.

Meses depois, um pescador encontrou uma placa de mergulho que havia chegado à costa. Nela, o casal informava que o barco Outer Edge os deixara no recife e pedia que alguém fosse resgatá-los antes que morressem. O bilhete mostrou que os dois sobreviveram pelo menos durante parte da noite após o desaparecimento.

Objetos encontrados, mas nenhuma resposta

As buscas e as descobertas posteriores trouxeram outros vestígios: uma roupa de mergulho, coletes salva-vidas, um tanque de oxigênio e uma nadadeira. Esses itens alimentaram diferentes hipóteses sobre o que teria acontecido, mas nenhuma delas esclareceu o destino final do casal.

Investigadores consideraram a possibilidade de desidratação, insolação, afogamento ou ataque de tubarão. Também circularam rumores de que Tom e Eileen teriam planejado desaparecer. No entanto, as autoridades não encontraram provas de que o casal tivesse encenado a própria morte. Os corpos nunca apareceram.

O capitão da embarcação, Geoffrey “Jack” Nairn, enfrentou acusação relacionada às mortes. Em novembro de 1999, porém, um tribunal em Cairns o absolveu. A investigação não conseguiu determinar com certeza como Tom e Eileen morreram.

A tragédia também chamou atenção para os procedimentos de segurança em passeios marítimos. Atualmente, a Autoridade Australiana de Segurança Marítima exige que operadores mantenham controle do número de passageiros, inclusive durante paradas para atividades na água e ao final da viagem.