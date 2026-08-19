Casal encontra escultura de 68 kg enterrada no quintal, começa a coletar pistas e tenta desvendar mistério de quase 100 anos

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:22
A pá de Greg Gatwood atravessava a terra do quintal quando bateu em algo duro. Acostumado a trabalhar com paisagismo, ele pensou ter encontrado a base de concreto de uma cerca antiga. Pegou uma picareta, retirou o solo ao redor e, pouco a pouco, viu surgir um rosto.
Enterrado no terreno de uma casa em São Francisco, nos Estados Unidos, estava o busto de uma mulher esculpido em calcário. A obra pesa cerca de 68 quilos e tem aproximadamente 56 centímetros de largura, 46 de altura e 25 de profundidade.
Escultura
O objeto apareceu em maio, mas a descoberta foi apenas o começo. Desde então, Gatwood e sua companheira, a pintora Judy Gittelsohn, tentam descobrir quem esculpiu aquela mulher e por que alguém deixou uma peça tão pesada debaixo da terra.
Segundo a Smithsonian Magazine, a busca já envolveu quase 50 pessoas. Nenhuma delas, no entanto, conseguiu apresentar uma resposta definitiva.
A escultura mostra a cabeça e o pescoço de uma mulher sobre uma base retangular. Para Gittelsohn, que trabalha profissionalmente com pintura, o acabamento revela que a peça foi produzida por alguém com domínio técnico, e não por um escultor ocasional.
O problema é que o busto não tem uma assinatura visível. Também não foram encontrados documentos, fotografias antigas ou registros que ajudem a reconstruir sua trajetória.
Ken Middlebrook, curador de coleções da organização History San Jose, considera a descoberta um tesouro, mas reconhece que atribuir a autoria será difícil sem alguma prova histórica.
As pistas disponíveis estão menos na pedra e mais no lugar onde ela apareceu.
A casa de Gatwood e Gittelsohn fica no bairro Russian Hill e foi construída em 1948. Antes disso, o terreno era um lote vazio.
Do outro lado da rua funcionava o departamento de escultura da antiga California School of Fine Arts, instituição que mais tarde recebeu o nome de San Francisco Art Institute. A escola encerrou suas atividades em 2022, mas sua proximidade com a casa levantou uma hipótese.
Gittelsohn suspeita que o busto possa ter sido esculpido por Ralph Stackpole ou por algum de seus alunos. O nariz achatado e o rosto largo lembrariam características presentes em trabalhos ligados ao artista.
Até agora, porém, essa relação não passou de uma possibilidade. Não há provas de que Stackpole tenha tocado na peça ou sequer conhecido sua existência.
Ralph Stackpole foi um escultor e muralista norte-americano que se estabeleceu em São Francisco em 1901. Durante a primeira metade do século 20, ajudou a deixar marcas importantes na paisagem artística da cidade.
Nos anos 1930, produziu um dos afrescos da Coit Tower durante um programa público de incentivo às artes criado no governo de Franklin D. Roosevelt. Também esculpiu as duas grandes figuras em estilo art déco instaladas na entrada do antigo prédio da Bolsa de Valores da Costa do Pacífico.
Stackpole ainda criou obras para duas grandes exposições internacionais realizadas na Califórnia: a Panama-Pacific International Exposition, de 1915, e a Golden Gate International Exposition, ocorrida entre 1939 e 1940.
Sua influência também passou pelas salas de aula. Ele ensinou escultura por quase duas décadas na California School of Fine Arts, justamente a instituição que mantinha instalações diante do terreno onde o busto apareceu.
A carreira de Stackpole teve ainda uma ligação importante com a arte mexicana. Depois do terremoto que atingiu São Francisco em 1906, ele estudou em Paris, onde conheceu Diego Rivera. Anos depois, ajudou o muralista a conseguir uma encomenda na cidade. Rivera e Frida Kahlo chegaram a morar por cerca de seis meses no estúdio do escultor.
A historiadora Anne Schnoebelen, vice-presidente do conselho do Treasure Island Museum, considera possível que a obra tenha saído das mãos de Stackpole. Ela também aponta outras duas candidatas: Adaline Kent e Helen Phillips, artistas que estudaram com ele e viveram na região.
Outra hipótese aproxima o busto da Golden Gate International Exposition. Na área conhecida como Court of Pacifica, Stackpole apresentou uma estátua de aproximadamente 24 metros de altura representando a deusa mítica Pacifica.
O espaço também reunia 20 esculturas dedicadas à unidade entre os povos do Pacífico. Doze obras menores ficavam distribuídas em uma fonte de três níveis, enquanto outras oito ocupavam a praça ao redor.
Pelas características do rosto, Schnoebelen acredita que a peça encontrada no quintal poderia ter alguma relação com esse conjunto. Ainda assim, não há registro que permita encaixar o busto entre as esculturas exibidas no evento.
Mesmo que a autoria seja descoberta, outra pergunta continuará aberta: como uma escultura de 68 quilos foi parar sob a terra?
Uma possibilidade é que o próprio artista tenha rejeitado o trabalho e decidido descartá-lo. Outra é que a peça tenha pertencido a um antigo morador, ficado exposta no jardim e caído depois que o terreno foi tomado pela vegetação.
Gatwood considera essa segunda explicação plausível. Para ele, o busto pode ter sido valorizado e exibido antes que as mudanças no imóvel apagassem sua história.
Nenhuma das versões, contudo, explica por que a obra não foi recuperada. Sem registros dos antigos ocupantes do terreno, o motivo pode ter desaparecido junto com quem decidiu deixar aquele rosto de pedra no quintal.
Gatwood não pretende enterrar novamente sua descoberta. Ele começou a construir um pedestal para colocar a escultura no quintal, desta vez em uma posição de destaque.
O plano só deverá mudar se aparecer alguma prova de que a peça tem valor excepcional e precisa ser preservada em um museu. Enquanto isso não acontece, o busto permanecerá na propriedade.
Depois de passar um período desconhecido sob a terra, a mulher de calcário voltará a ocupar o jardim. Desta vez, com o rosto à vista e uma história que o casal ainda espera conseguir completar.