ROMANCE NO AR

Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Atores se aproximaram durante as gravações de 'Coração Acelerado'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:27

Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Após o encerramento das gravações da novela 'Coração Acelerado', os atores Filipe Bragança e Ramille decidiram engatar uma viagem de férias a dois. O casal deu início ao roteiro pelos Lençóis Maranhenses e seguiu rumo ao litoral sul da Bahia, onde está hospedado em um resort de alto padrão em Itacaré, com diárias que partem de R$ 2,5 mil.

Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia 1 de 32

Mantendo o estilo discreto adotado desde o começo do relacionamento, há cerca de quatro meses, os artistas têm compartilhado poucos registros juntos nas redes sociais. A maioria das fotos em clima de romance aparece de forma sutil, quase sempre no final dos carrosséis publicados no Instagram.