Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Atores se aproximaram durante as gravações de 'Coração Acelerado'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:27

Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia
Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Após o encerramento das gravações da novela 'Coração Acelerado', os atores Filipe Bragança e Ramille decidiram engatar uma viagem de férias a dois. O casal deu início ao roteiro pelos Lençóis Maranhenses e seguiu rumo ao litoral sul da Bahia, onde está hospedado em um resort de alto padrão em Itacaré, com diárias que partem de R$ 2,5 mil.

Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia

Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Ramille em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
1 de 32
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram

Mantendo o estilo discreto adotado desde o começo do relacionamento, há cerca de quatro meses, os artistas têm compartilhado poucos registros juntos nas redes sociais. A maioria das fotos em clima de romance aparece de forma sutil, quase sempre no final dos carrosséis publicados no Instagram.

Durante a exibição da novela das sete, os dois preferiram não expor o namoro nas entrevistas de divulgação. Na trama, Filipe interpretou o protagonista sertanejo João Raul, enquanto Ramille deu vida à vilã Cinara. Com o encerramento do folhetim, os atores agora aproveitam o período de folga em meio às praias paradisíacas e à estrutura exclusiva do hotel baiano.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura revela motivo inusitado para não ir buscar prêmio em Cannes: 'Fiquei com vergonha'

Wagner Moura revela motivo inusitado para não ir buscar prêmio em Cannes: 'Fiquei com vergonha'

Imagem - Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Imagem - Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

Tags:

Bahia Viagem Atores Ator Atriz Itacaré Coração Acelerado sul da Bahia

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias