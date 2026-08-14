Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:27
Após o encerramento das gravações da novela 'Coração Acelerado', os atores Filipe Bragança e Ramille decidiram engatar uma viagem de férias a dois. O casal deu início ao roteiro pelos Lençóis Maranhenses e seguiu rumo ao litoral sul da Bahia, onde está hospedado em um resort de alto padrão em Itacaré, com diárias que partem de R$ 2,5 mil.
Filipe Bragança e Ramille viajam juntos para Itacaré, no Sul da Bahia
Mantendo o estilo discreto adotado desde o começo do relacionamento, há cerca de quatro meses, os artistas têm compartilhado poucos registros juntos nas redes sociais. A maioria das fotos em clima de romance aparece de forma sutil, quase sempre no final dos carrosséis publicados no Instagram.
Durante a exibição da novela das sete, os dois preferiram não expor o namoro nas entrevistas de divulgação. Na trama, Filipe interpretou o protagonista sertanejo João Raul, enquanto Ramille deu vida à vilã Cinara. Com o encerramento do folhetim, os atores agora aproveitam o período de folga em meio às praias paradisíacas e à estrutura exclusiva do hotel baiano.