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Casamento de Alika e Tonho em 'A Nobreza do Amor' reúne time de famosos; saiba quem participa

Reta final traz MC Cabelinho, Daiane dos Santos, Péricles e mais ao Palácio de Batanga

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:46

Alika e Tonho se casam e são coroados como rei e rainha de Batanga Crédito: gshow/Lucian Xavier

O casamento dos protagonistas Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) vai movimentar o penúltimo capítulo de A Nobreza do Amor, na TV Globo. A cerimônia acontece no pátio do palácio do reino de Batanga e marca a coroação dos mocinhos após a derrota do vilão Jendal (Lázaro Ramos).

Casamento de Alika e Tonho terá participações especiais em 'A Nobreza do Amor' 1 de 10

A festa conta com a presença de amigos vindos de Barro Preto e reúne personalidades da cultura e do esporte brasileiro na figura de convidados ilustres. Entre os nomes estão o cantor de pagode Péricles, o funkeiro MC Cabelinho, a ex-ginasta Daiane dos Santos e o ex-jogador de futebol Maestro Júnior.

A gravação também conta com a escritora Conceição Evaristo, as irmãs rappers Tasha & Tracie, os atores Tony Tornado, Lincoln Tornado e Elisa Lucinda, o coreógrafo Zebrinha e o autor Elísio Lopes Jr., criador do folhetim ao lado da equipe de roteiristas.

Após a bênção pelo conselheiro Chinua (Hilton Cobra), o casal assume o comando de Batanga. Tonho recebe o título de rei consorte, posição dada ao marido da rainha quando o direito de linhagem ao trono pertence a ela, ocupando a liderança ao lado da amada.

"Povo de Batanga! É com imensa e alegria que anunciamos Suas Majestades, a rainha Alika e seu rei consorte, Antônio Shaka de Souza, cuja união celebra o reencontro entre África e Brasil, instaurando uma era de irmandade e prosperidade para o nosso povo", declara Chinua diante dos súditos, segundo informações divulgadas pelo Gshow.

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No primeiro pronunciamento oficial após assumir a coroa herdada de seu pai, Cayman II (Welket Bungué), a nova governante decreta o julgamento do tirano derrotado e anuncia a reestruturação da corte com aliados que lutaram na resistência.