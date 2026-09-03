FESTÃO

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá 500 cristais, vila italiana e até bloqueio de internet

Apresentadores se casam no dia 12 de setembro em fazenda no interior de São Paulo; festa terá vinho exclusivo e atração internacional

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:02

Ana Hickmann Crédito: Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes estão nos preparativos finais para a cerimônia religiosa de casamento, marcada para 12 de setembro. A celebração será realizada na Fazenda Casa Gialla, propriedade do casal localizada em Araras, no interior de São Paulo.

A bênção será conduzida pelo Monsenhor Boanerges Bueno sob uma figueira centenária, cuja copa ocupa cerca de 300 metros quadrados. Para evitar atrasos no cronograma, Ana também estabeleceu uma orientação de pontualidade aos padrinhos e convidados.

Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 8

A decoração será um dos destaques da festa. O projeto assinado pela designer Barbara Marques contará com 500 peças artesanais de cristal murano produzidas pela Cristais Tavares.

Os cristais serão distribuídos pelo espaço dos doces, pelo projeto de iluminação e por um jardim suspenso no salão principal. Algumas peças receberam gravações em homenagem às mães dos noivos, Reni e Leila, à filha de Edu, Maria, e à própria Ana.

A cenografia ainda terá móveis desenvolvidos especialmente para a ocasião e elementos inspirados em pinhas, símbolo escolhido para integrar a identidade visual da recepção.

Vinho exclusivo e looks dos noivos

Os convidados também poderão experimentar um vinho tinto desenvolvido especialmente para o casamento pela vinícola Cavalleri. O rótulo reúne nove variedades de uvas, em referência ao número considerado da sorte por Edu Guedes e usado pelo apresentador em suas atividades esportivas e no automobilismo.

Ana Hickmann usará duas criações exclusivas do estilista Vitor Zerbinato. A apresentadora entrará acompanhada do filho, Alezinho. Edu Guedes vestirá um traje feito sob medida da Hugo Boss e seguirá até o altar ao lado da filha, Maria.

A noiva também usará joias de ouro branco com topázio azul emprestadas pela joalheira e madrinha Rosana Chinche, além de um anel de brilhantes de seu acervo pessoal.

A religiosidade da família estará presente ainda em uma mesa dedicada a Nossa Senhora Aparecida, instalada entre os doces da celebração.

Banda internacional e vila italiana

A festa terá como uma das principais atrações o grupo italiano de eurodance Double You, conhecido por sucessos dos anos 1990, como “Please, Don’t Go” e “She’s Beautiful”. O DJ Cesar Damasceno também integra a programação musical.

A recepção será dividida em três ambientes da propriedade: o espaço principal, uma área externa e uma vila temática inspirada na Itália construída para a ocasião.