NESTE SÁBADO (12)

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá atração internacional, dois vestidos de noiva e internet vetada; veja todos os detalhes

Cerimôniaterá 150 convidados e uma série de escolhas personalizadas pelos noivos

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:15

Ana Hickmann e Edu Guedes se casarão neste sábado (12) Crédito: Reprodução

Faltam poucos dias para Ana Hickmann e Edu Guedes celebrarem o casamento religioso. Marcada para 12 de setembro, a cerimônia reunirá 150 convidados e terá uma série de detalhes pensados especialmente pelo casal.

Entre as novidades para o grande dia está a escolha de Ana de não usar apenas um vestido de noiva. A apresentadora terá dois modelos diferentes, ambos assinados pelo estilista Vitor Zerbinato, e fará a troca durante a celebração. Edu Guedes também terá uma produção especial e usará um terno feito sob medida da Hugo Boss.

Ana Hickmann e Edu Guedes se casarão neste sábado (12) 1 de 9

Outro detalhe que deve tornar a festa ainda mais reservada é a ausência de internet no local. A comemoração será dividida entre três ambientes - salão principal, área externa e uma vila italiana construída especialmente para o casamento - e os convidados só poderão compartilhar fotos e vídeos depois que deixarem a propriedade.

Ana também quer aproveitar cada minuto da celebração e já avisou aos padrinhos que pretende chegar pontualmente. "Estou avisando a todos os padrinhos que não se atrasem. Afinal, estarei lá, em ponto! Quero viver o nosso dia por completo, sem perder tempo", declarou.

A festa terá ainda apresentação do Double You, grupo italiano conhecido pelo hit "Please Don't Go", além do DJ Cesar Damasceno.