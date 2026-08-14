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Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina envolve polêmica com família: 'Vai causar muitos problemas'

Cerimônia íntima e cercada de sigilo aconteceu na mansão do craque português e teve apenas os filhos do casal entre os convidados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:02

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam ao oficializar o casamento no absoluto sigilo, em uma cerimônia intimista realizada na mansão do jogador, nos arredores de Lisboa, em Portugal. O casal trocou alianças na última terça-feira (11), em um momento marcado pela discrição e que teria deixado até familiares do craque português sem saber do evento.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a mãe de Cristiano, Dolores Aveiro, e os irmãos de CR7, Hugo, Elma e Katia, não participaram da cerimônia civil. A informação que mais chamou atenção, porém, é que eles teriam descoberto o casamento apenas segundos antes de seu início.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da caçula e comove a web por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram

A cerimônia aconteceu às 13h30 e contou com apenas quatro testemunhas, além dos cinco filhos de Cristiano e Georgina. Uma cópia da certidão de casamento obtida pela imprensa local teria confirmado os detalhes do registro.

A apresentadora portuguesa Cristina Ferreira também comentou a ausência dos familiares e afirmou que a decisão poderia provocar confusão dentro da família. "Isso vai causar muitos problemas porque a família não estava presente", afirmou durante um programa de televisão. "E eles nem iriam saber [da cerimônia]", continuou Cristina. "Ou, se souberam, foi apenas 30 segundos antes", garantiu.

A decisão chamou atenção pelo fato da família ser extremamente unida. Cristiano sempre fez questão de elogiar publicamente o apoio que sua mãe lhe deu ao longo de sua carreira. "Ela era cozinheira e trabalhou duro a vida toda. A primeira coisa que fiz depois de assinar com o United foi ligar para ela e dizer que ela nunca mais precisaria trabalhar", disse, no documentário Planeta Ronaldo.

Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo

Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
Georgina e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo curtem praia em família por Reprodução/Instagram
Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo curtem praia em família por Reprodução/Instagram
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo curtem praia em família por Reprodução/Instagram
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo curtem praia em família por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo em nova mansão com a esposa, Georgina Rodríguez por Reprodução/Instagram
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo curtem praia em família por Reprodução/Instagram
Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram
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Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo com piscina de vidro por Reprodução/Instagram

Cerimônia teve apenas pessoas próximas

De acordo com a revista People, o casamento foi planejado como um momento "privado e íntimo". Os cinco filhos do casal estiveram presentes na celebração.

A escolha da data também teria um significado especial para Cristiano Ronaldo e Georgina. Segundo o site Geo News, o dia 11 de agosto foi escolhido para coincidir com o aniversário de um ano do noivado.

Cristiano pediu Georgina em casamento em 11 de agosto de 2025, depois de anos de relacionamento. Os dois estão juntos desde 2016.

Após a cerimônia, o casal compartilhou com os seguidores um registro das alianças. Cristiano e Georgina publicaram uma foto das mãos dos dois usando os anéis e escreveram apenas: "C❤️G"

Casamento era esperado pelos fãs

Apesar do sigilo em torno da cerimônia, o casamento não era exatamente uma surpresa para quem acompanha a trajetória do casal. Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos há cerca de uma década e oficializaram o noivado no ano passado.

Ao longo dos anos, os fãs especularam diversas vezes sobre quando o craque finalmente subiria ao altar com a modelo. O próprio jogador já havia indicado que o casamento aconteceria em um momento oportuno.

A expectativa era de que a cerimônia ocorresse depois da Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, Cristiano e Georgina optaram por manter o momento longe dos holofotes e realizar uma celebração pequena, com os filhos como principais convidados.

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