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Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina envolve polêmica com família: 'Vai causar muitos problemas'

Cerimônia íntima e cercada de sigilo aconteceu na mansão do craque português e teve apenas os filhos do casal entre os convidados

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:02

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam ao oficializar o casamento no absoluto sigilo, em uma cerimônia intimista realizada na mansão do jogador, nos arredores de Lisboa, em Portugal. O casal trocou alianças na última terça-feira (11), em um momento marcado pela discrição e que teria deixado até familiares do craque português sem saber do evento.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a mãe de Cristiano, Dolores Aveiro, e os irmãos de CR7, Hugo, Elma e Katia, não participaram da cerimônia civil. A informação que mais chamou atenção, porém, é que eles teriam descoberto o casamento apenas segundos antes de seu início.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos 1 de 10

A cerimônia aconteceu às 13h30 e contou com apenas quatro testemunhas, além dos cinco filhos de Cristiano e Georgina. Uma cópia da certidão de casamento obtida pela imprensa local teria confirmado os detalhes do registro.

A apresentadora portuguesa Cristina Ferreira também comentou a ausência dos familiares e afirmou que a decisão poderia provocar confusão dentro da família. "Isso vai causar muitos problemas porque a família não estava presente", afirmou durante um programa de televisão. "E eles nem iriam saber [da cerimônia]", continuou Cristina. "Ou, se souberam, foi apenas 30 segundos antes", garantiu.

A decisão chamou atenção pelo fato da família ser extremamente unida. Cristiano sempre fez questão de elogiar publicamente o apoio que sua mãe lhe deu ao longo de sua carreira. "Ela era cozinheira e trabalhou duro a vida toda. A primeira coisa que fiz depois de assinar com o United foi ligar para ela e dizer que ela nunca mais precisaria trabalhar", disse, no documentário Planeta Ronaldo.

Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo 1 de 13

Cerimônia teve apenas pessoas próximas

De acordo com a revista People, o casamento foi planejado como um momento "privado e íntimo". Os cinco filhos do casal estiveram presentes na celebração.

A escolha da data também teria um significado especial para Cristiano Ronaldo e Georgina. Segundo o site Geo News, o dia 11 de agosto foi escolhido para coincidir com o aniversário de um ano do noivado.

Cristiano pediu Georgina em casamento em 11 de agosto de 2025, depois de anos de relacionamento. Os dois estão juntos desde 2016.

Após a cerimônia, o casal compartilhou com os seguidores um registro das alianças. Cristiano e Georgina publicaram uma foto das mãos dos dois usando os anéis e escreveram apenas: "C❤️G"

Casamento era esperado pelos fãs

Apesar do sigilo em torno da cerimônia, o casamento não era exatamente uma surpresa para quem acompanha a trajetória do casal. Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos há cerca de uma década e oficializaram o noivado no ano passado.

Ao longo dos anos, os fãs especularam diversas vezes sobre quando o craque finalmente subiria ao altar com a modelo. O próprio jogador já havia indicado que o casamento aconteceria em um momento oportuno.