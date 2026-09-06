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Casamento de Davi Brito e Emilly Araujo tem choro no altar, convidados barrados e banquete milionário

Com cerimônia em Salvador, o casal oficializou a união em uma festa de R$ 1,5 milhão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:07

Casamento de Davi Brito e Emilly Araujo Crédito: Reprodução|Instagram

O ex-BBB Davi Brito e a influenciadora Emilly Araujo oficializaram a união neste sábado (5), em Salvador, com uma celebração grandiosa avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. Cercado de grande expectativa nas redes sociais, o evento reuniu familiares e convidados para trocar alianças após um relacionamento de cinco meses, mas os bastidores da festa também foram movimentados por perrengues e forte emoção logo na chegada.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

Apesar do limite estipulado de 300 pessoas, o rígido sistema de controle por reconhecimento facial acabou gerando transtornos e deixando algumas pessoas do lado de fora por falta de cadastro prévio. Quem conseguiu passar pela segurança, no entanto, testemunhou, por exemplo, a entrada do noivo às lágrimas e a presença da mãe de Davi, Elisângela Brito, que conduziu o filho caçula ao altar após reconciliações recentes na família.

O luxo da celebração refletiu-se nos mínimos detalhes da produção, assinada pelo estilista baiano Elcimar Badu, que vestiu o noivo com um smoking sob medida de R$ 16 mil e criou um modelo exclusivo para a noiva. A decoração apostou em tons de branco, verde e dourado, destacando-se por itens como 20 jarros vietnamitas avaliados em R$ 12 mil cada.