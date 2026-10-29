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Casamento de Juliette tem apresentação de Liniker, referências nordestinas e reúne ex-BBBs

Cantora e ex-BBB entrou na capela ao som de ‘Asa Branca’, clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com o pôr do sol ao fundo

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:05

Juliette e Kaique Cerveny reuniram familiares, amigos e famosos Crédito: Reprodução | Instagram

Juliette e Kaique Cerveny reuniram familiares, amigos e famosos nesta quinta-feira (29), durante a cerimônia de casamento realizada na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco. A celebração foi marcada por momentos de emoção, apresentações musicais e a presença de ex-participantes do Big Brother Brasil.

A cantora e ex-BBB entrou na capela ao som de “Asa Branca”, clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com o pôr do sol ao fundo. Ao chegar ao altar, Juliette se emocionou ao cumprimentar o pai, Lourival Feitosa. Kaique, por sua vez, fez sua entrada ao som de “Todo Homem” e recebeu abraços da mãe e das irmãs antes de seguir para o altar.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 54

Outro momento marcante aconteceu após a troca das alianças, quando Liniker interpretou a música “Caju” enquanto os recém-casados se beijavam. Na capela, a cantora Agnes Nunes também fez participação.

A cerimônia também contou com a presença de diversos ex-participantes do reality show, que compartilharam registros da celebração nas redes sociais. Entre os convidados estavam Gil do Vigor e Bianca Andrade, escolhidos como padrinhos, além de Rafa Kalimann e Mari Gonzalez.

O casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio, com previsão de reunir cerca de 300 convidados no Instituto Ricardo Brennand. O espaço escolhido para a celebração é uma construção inspirada em castelos medievais e um dos pontos conhecidos da capital pernambucana.

Em segredo, no dia 30 de setembro, aconteceu a cerimônia religiosa para pessoas íntimas, como familiares. A celebração aconteceu no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na região do Cariri paraibano, e os registros foram divulgados publicamente nesta terça-feira (27), pouco menos de um mês após o casamento.

Com pouco mais de cinco mil moradores, Cabaceiras é conhecida como a "Roliúde Nordestina". A cidade já serviu de cenário para mais de 50 filmes, novelas e séries de TV.

Entre as produções mais famosas gravadas por lá está o clássico 'O Auto da Compadecida' (2000), além do premiado 'Cinema, Aspirinas e Urubus' (2005) e do documentário 'Viva São João!' (2002). A TV Globo gravou lá a série 'Onde Nascem os Fortes' (2018) e sucessos recentes como 'Cangaço Novo e Maria e o Cangaço' (2025).

Nascida em Campina Grande, Juliette fez questão de valorizar suas raízes paraibanas. O vestido de noiva, inclusive, contou com detalhes em crochê feitos à mão pela própria avó da artista.