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Casamento em Noronha tem ‘briga’ de Shawn Mendes e Marquezine, amizade refeita e festa de três dias

Casamento, que começou em uma cerimônia na sexta, foi marcado por acontecimentos que chamaram atenção

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:41

Casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira foi marcado por vários acontecimentos Crédito: Reprodução | Instagram

Leo Fuchs e Gustavo Oliveira disseram “sim” em Fernando de Noronha, neste domingo (15), na presença de 200 convidados, entre eles vários famosos como Bruna Marquezine, Shawn Mendes e Bruno Gagliasso.

O casamento, que começou em uma cerimônia na sexta, foi marcado por acontecimentos que chamaram atenção. No sábado (14), dia do White Party, aconteceu uma suposta briga entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes.

Famosos em Noronha para o casamento de Leo Fuchs 1 de 18

Segundo a revista Quem, os dois teriam discutido, e Bruna teria ficado na pousada chorando enquanto o cantor foi para a praça, voltando mais tarde para conversar com ela. O momento em que os dois conversavam foi registrado por uma pessoa que passava em frente ao local.

No dia seguinte à celebração, os convidados aproveitaram as praias de Noronha, compartilhando vários registros nas redes sociais, como Juliette e Kaique Cerveny Nos registros, Bruno e Shawn foram vistos à beira-mar e, mais tarde, dançando forró.

Após a cerimônia principal neste domingo, os convidados se dirigiram para a festa, que aconteceu a noite. Quem pegou o buquê foi Bruna Marquezine, que comemorou junto com os amigos.

Outro momento que teve repercussão nas redes sociais foi o reencontro entre Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com Fernanda Paes Leme, de quem o casal estava afastado desde o fim do podcast das apresentadoras, o Quem Pode Pod.

Na época, Fernanda deu a entender que qualquer problema estava resolvido. “Você sabe que é um assunto, de verdade, de coração, por todo amor do mundo que tenho pela história e por tudo, que é muito chato ficar revisitando e ter que ficar falando sobre isso. O que foi falado, foi falado já”, declarou à Quem.