Casamento mais curto dura só 3 minutos, com divórcio durante a cerimônia

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Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:30
Casamento de 3 minutos? A pergunta é um tanto ou até mesmo faz parecer uma brincadeira, mas um casamento no Kuwait, país do Oriente Médio, durou exatamente esse tempo.
Pouco após proferir o aguardado “Sim, aceito”, a noiva tropeçou e caiu no chão, segundo o jornal Extra.
Modelo foi expulsa do casamento de Ronaldo e Cicarelli
O noivo não se conteve e teria chamado a esposa de “estúpida”. Segundo o “India.com”, a reação do noivo fez com que a mulher se dirigisse ao juiz e pedisse a dissolvição da união. O incidente provocou uma onda de apoio a, agora ex-noiva, nas redes sociais.
O que aconteceu em 2019, seria considerado um recorde mundial, e voltou a repercutir nas redes.