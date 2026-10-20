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Casamento mais curto dura só 3 minutos, com divórcio durante a cerimônia

Noiva teria sido constrangida durante casamento

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:30

Casamento foi um dos mais curtos que já existiu Crédito: Reprodução | Magnific

Casamento de 3 minutos? A pergunta é um tanto ou até mesmo faz parecer uma brincadeira, mas um casamento no Kuwait, país do Oriente Médio, durou exatamente esse tempo.

Pouco após proferir o aguardado “Sim, aceito”, a noiva tropeçou e caiu no chão, segundo o jornal Extra.

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O noivo não se conteve e teria chamado a esposa de “estúpida”. Segundo o “India.com”, a reação do noivo fez com que a mulher se dirigisse ao juiz e pedisse a dissolvição da união. O incidente provocou uma onda de apoio a, agora ex-noiva, nas redes sociais.