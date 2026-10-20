Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casamento mais curto dura só 3 minutos, com divórcio durante a cerimônia

Noiva teria sido constrangida durante casamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:30

Casamento foi um dos mais curtos que já existiu
Casamento foi um dos mais curtos que já existiu Crédito: Reprodução | Magnific

Casamento de 3 minutos? A pergunta é um tanto ou até mesmo faz parecer uma brincadeira, mas um casamento no Kuwait, país do Oriente Médio, durou exatamente esse tempo.

Pouco após proferir o aguardado “Sim, aceito”, a noiva tropeçou e caiu no chão, segundo o jornal Extra.

Modelo foi expulsa do casamento de Ronaldo e Cicarelli

Em 2005, na volta do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, do qual foi convidada a se retirar: cercada de repórteres por Reprodução/Eliaria Andrade
Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli por Reprodução/Revista Época
Aqui, Caroline posa com Alvaro Garnero, que namorou de 2005 a 2009. Os dois estavam juntos quando Caroline foi convidada a se retirar do casamento de Ronaldo Nazário com Daniela Cicarelli, em 2005 por Reprodução/Wayne Camargo
Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos por Reprodução/Redes Sociais
Caroline Bittencourt, de 37 anos, cujo corpo foi encontrado sem vida no no litoral de São Paulo após cair num barco, era modelo e tinha se formado em nutrição. Aqui, ela posa para a marca Ki-Korpo, em 2009 por Divulgação
Na Sapucaí, com Alvaro Garnero, com quem namorou: os dois trabalharam juntos na Rede TV! por Reprodução/Alexandre Cassiano
Caroline Bittencourt se casou com Jorge Sestini por Reprodução/Instagram
Caroline chegou a ser repórter da Rede TV e Record por Reprodução/Instagram
1 de 8
Em 2005, na volta do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, do qual foi convidada a se retirar: cercada de repórteres por Reprodução/Eliaria Andrade

Leia mais

Imagem - Gabriel Medina estende patrimônio imobiliário e compra terreno para construção de mansão no litoral

Gabriel Medina estende patrimônio imobiliário e compra terreno para construção de mansão no litoral

Imagem - Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Imagem - Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

O noivo não se conteve e teria chamado a esposa de “estúpida”. Segundo o “India.com”, a reação do noivo fez com que a mulher se dirigisse ao juiz e pedisse a dissolvição da união. O incidente provocou uma onda de apoio a, agora ex-noiva, nas redes sociais.

O que aconteceu em 2019, seria considerado um recorde mundial, e voltou a repercutir nas redes.

Tags:

Casamento

Mais recentes

Imagem - Sem aliança, Patrícia Abravanel viaja sem o marido e recebe apoio de fãs na web: 'Minha força'

Sem aliança, Patrícia Abravanel viaja sem o marido e recebe apoio de fãs na web: 'Minha força'
Imagem - Deborah Secco revela que recebeu advertência da Globo ao chegar para trabalhar

Deborah Secco revela que recebeu advertência da Globo ao chegar para trabalhar
Imagem - Após perder 27 kg e parte do intestino, ator de 'Magic Mike' mostra tatuagem gigante para cobrir cicatrizes

Após perder 27 kg e parte do intestino, ator de 'Magic Mike' mostra tatuagem gigante para cobrir cicatrizes