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Casamento ou bênção? Cerimônia de ex-marido de Marina Ruy Barbosa gera polêmica e revolta católicos

Cerimônia de Alexandre Negrão e Elisa Zarzur em uma das igrejas mais famosas da França levantou dúvidas sobre as regras da Igreja Católica para pessoas divorciadas

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:30

Cerimônia de Alexandre Negrão e Elisa Zarzur Crédito: Reprodução

O casamento de Alexandre Negrão e Elisa Zarzur, realizado no último sábado (7) em Paris, continua repercutindo nas redes sociais. O evento, marcado pelo luxo e pela escolha da tradicional Igreja de la Madeleine como cenário, acabou se tornando alvo de debates entre fiéis católicos.

A principal dúvida levantada por internautas envolve o fato de Alexandre ter sido casado anteriormente com a atriz Marina Ruy Barbosa. Em 2017, o casal realizou uma cerimônia religiosa reconhecida pela Igreja Católica, o que levou alguns usuários a questionarem como uma nova celebração teria sido possível.

Cerimônia de Alexandre Negrão e Elisa Zarzur 1 de 4

Na época do casamento, Marina explicou que a união religiosa foi realizada em uma capela para atender às exigências da Igreja. Segundo a atriz, a cerimônia ocorreu em local sagrado justamente para que o matrimônio fosse oficialmente reconhecido.

Como o matrimônio é considerado um sacramento indissolúvel pela Igreja Católica, um novo casamento religioso só pode ocorrer após a declaração de nulidade da união anterior por tribunais eclesiásticos. Esse processo é popularmente conhecido como anulação matrimonial.

Celebração teria sido apenas uma bênção

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, a cerimônia realizada em Paris não teria sido apresentada como um casamento religioso, mas como uma celebração de bênção.

A diferença é significativa para a doutrina católica. Enquanto o matrimônio é um sacramento, a bênção possui caráter espiritual e simbólico, sem representar oficialmente um novo casamento perante a Igreja.

O tema, no entanto, não encerrou as discussões. Nas redes sociais, muitos fiéis questionaram o formato da celebração e a maneira como ela foi conduzida dentro da igreja francesa.

Brasileira procurou explicações diretamente na igreja

A repercussão foi tanta que uma brasileira identificada como Laura, moradora de Paris e frequentadora da Paróquia Saint-Léon, decidiu buscar esclarecimentos pessoalmente.

Em comentário publicado nas redes sociais, ela afirmou ter ido até a Igreja de la Madeleine para conversar com um sacerdote que participou da cerimônia. Segundo seu relato, o religioso explicou que o evento não se tratava de um casamento sacramental, mas apenas de uma bênção.

Mesmo assim, Laura demonstrou insatisfação com a resposta e criticou a realização da cerimônia diante do altar da igreja.

Nas redes sociais, o caso passou a dividir opiniões. Enquanto alguns internautas consideram que a bênção está de acordo com práticas adotadas em diversas comunidades católicas, outros defendem que o formato da celebração pode ter causado confusão por se assemelhar a um casamento religioso tradicional.