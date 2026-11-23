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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:11
A atriz Camila Pitanga e o escritor Patrick Pessoa vão oficializar o relacionamento de cinco anos neste fim de semana no Rio de Janeiro. O casamento no civil acontece na sexta-feira (27), dois dias antes da festa marcada para domingo (6), no bairro de São Conrado.
Camila Pitanga e Patrick Pessoa
Segundo revelou ao gshow, para receber os convidados, o casal escolheu a Vila Áurea, antiga Vila Riso. O espaço fica em um casarão com mais de 300 anos e comporta até 800 pessoas. O local passou por uma reforma há pouco tempo e ganhou uma capela, salões com ar-condicionado e um deck com vista para a Pedra da Gávea, cercado por palmeiras imperiais.
Durante a comemoração, Camila Pitanga vai trocar de roupa e usará pelo menos dois vestidos. Um dos modelos foi desenhado pelo estilista paulista Alexandre Herchcovitch, que já vestiu a atriz Carol Castro e a modelo Luciana Curtis quando elas subiram ao altar.
A organização da festa reúne equipes contratadas para cuidar dos jardins, da iluminação, dos doces e do cerimonial. Os arranjos de flores ficarão por conta de um ateliê de São Paulo conhecido por criar peças que parecem esculturas e que já atendeu marcas de luxo internacionais, como Chanel e Dior.