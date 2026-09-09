FIM DE UMA ERA?

Casimiro Miguel deixa comando da CazéTV após quatro anos; saiba mais

Streamer continua como sócio e principal rosto das transmissões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:03

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Se você costuma acompanhar as transmissões de futebol e grandes eventos esportivos pela internet, com certeza já assistiu à CazéTV. Criada pelo streamer Casimiro Miguel em novembro de 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, a plataforma conquistou milhões de fãs com um estilo descontraído e bem diferente da televisão tradicional. Agora, o canal entrou em uma nova fase.

Casimiro, da CazéTV 1 de 8

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Casimiro deixou o comando administrativo direto da CazéTV. Isso significa que ele não vai mais cuidar da parte burocrática e da gestão do dia a dia da empresa. Quem assume o controle total das operações é a LiveMode, uma empresa especializada em negociar e gerenciar direitos esportivos que já era parceira do projeto desde o início.