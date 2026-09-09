Casimiro Miguel deixa comando da CazéTV após quatro anos; saiba mais

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:03
Se você costuma acompanhar as transmissões de futebol e grandes eventos esportivos pela internet, com certeza já assistiu à CazéTV. Criada pelo streamer Casimiro Miguel em novembro de 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, a plataforma conquistou milhões de fãs com um estilo descontraído e bem diferente da televisão tradicional. Agora, o canal entrou em uma nova fase.
Casimiro, da CazéTV
De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Casimiro deixou o comando administrativo direto da CazéTV. Isso significa que ele não vai mais cuidar da parte burocrática e da gestão do dia a dia da empresa. Quem assume o controle total das operações é a LiveMode, uma empresa especializada em negociar e gerenciar direitos esportivos que já era parceira do projeto desde o início.
Aos 32 anos, ele continua sendo um dos donos (sócio) da marca, participa das decisões sobre o futuro do canal e segue firme como o principal apresentador e embaixador das transmissões. A mudança serve para profissionalizar ainda mais a empresa, que cresceu tanto nos últimos quatro anos que hoje já consegue competir de igual para igual com as maiores emissoras de TV do país.