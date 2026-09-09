Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casimiro Miguel deixa comando da CazéTV após quatro anos; saiba mais

Streamer continua como sócio e principal rosto das transmissões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:03

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV
Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Se você costuma acompanhar as transmissões de futebol e grandes eventos esportivos pela internet, com certeza já assistiu à CazéTV. Criada pelo streamer Casimiro Miguel em novembro de 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, a plataforma conquistou milhões de fãs com um estilo descontraído e bem diferente da televisão tradicional. Agora, o canal entrou em uma nova fase.

Casimiro, da CazéTV

Casimiro Miguel e Fernanda Torres por Reprodução/YouTube
Casimiro Miguel, fundador da CazéTV por Divulgação
Na imagem, Casimiro é o segundo, da esquerda para a direita por Reprodução/CazéTV
Casimiro por Reproducao
Casimiro explica t por YouTube / Redes sociais
Casimiro e Neymar: streamer lamentou ida do jogador para o Al-Hilal por Reprodução
Casimiro recebeu Vini Jr durante live por Reprodução
Hospital de emergência Casimiro Ulloa em Lima, onde o ex presidente peruano Alan Garcia foi socorrido após disparar um tiro contra a cabeça em sua casa enquanto a polícia estava prestes a prendê-lo devido a acusações de corrupção. por LUKA GONZALES / AFP
1 de 8
Casimiro Miguel e Fernanda Torres por Reprodução/YouTube

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Casimiro deixou o comando administrativo direto da CazéTV. Isso significa que ele não vai mais cuidar da parte burocrática e da gestão do dia a dia da empresa. Quem assume o controle total das operações é a LiveMode, uma empresa especializada em negociar e gerenciar direitos esportivos que já era parceira do projeto desde o início.

Aos 32 anos, ele continua sendo um dos donos (sócio) da marca, participa das decisões sobre o futuro do canal e segue firme como o principal apresentador e embaixador das transmissões. A mudança serve para profissionalizar ainda mais a empresa, que cresceu tanto nos últimos quatro anos que hoje já consegue competir de igual para igual com as maiores emissoras de TV do país.

Leia mais

Imagem - Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é

Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é

Imagem - Prosperidade ou alerta? Descubra o que significa sonhar achando, perdendo ou doando dinheiro

Prosperidade ou alerta? Descubra o que significa sonhar achando, perdendo ou doando dinheiro

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (9 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (9 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Casimiro Cazétv

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - A sorte pode bater à porta de 3 signos hoje (9 de setembro), antes de uma importante mudança

A sorte pode bater à porta de 3 signos hoje (9 de setembro), antes de uma importante mudança
Imagem - Cinema, piscina com cascata e gazebo: Larissa Manoela e André Luiz mostram mansão luxuosa em construção

Cinema, piscina com cascata e gazebo: Larissa Manoela e André Luiz mostram mansão luxuosa em construção