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Casimiro Miguel se revolta após fãs chamarem personagem de GTA de 'gostosa'

"Vocês precisam se tratar", disparou Casimiro Miguel, da CazéTV, após ler os comentários dos internautas

MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 23:50

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Casimiro Miguel, da CazéTV, teve uma reação inusitada durante uma live enquanto assistia à gameplay de GTA 6. Durante a transmissão, diversos internautas chamaram Lucia, personagem do novo game da Rockstar, de “gostosa”.

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