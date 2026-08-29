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Casimiro Miguel se revolta após fãs chamarem personagem de GTA de 'gostosa'

"Vocês precisam se tratar", disparou Casimiro Miguel, da CazéTV, após ler os comentários dos internautas

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 23:50

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV
Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

Casimiro Miguel, da CazéTV, teve uma reação inusitada durante uma live enquanto assistia à gameplay de GTA 6. Durante a transmissão, diversos internautas chamaram Lucia, personagem do novo game da Rockstar, de “gostosa”.

GTA 6

GTA 6 por Divulgação
GTA 6 por Divulgação
GTA 6 por Divulgação
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GTA 6 por Divulgação

“Vocês precisam se tratar. O chat inteiro está chamando a personagem de um jogo de ‘gostosa’. Aproveita que amanhã é sexta-feira e sai de casa um pouco. Vai ver gente na rua e conversar um pouco com as pessoas”, disse.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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