Casimiro Miguel se revolta após fãs chamarem personagem de GTA de 'gostosa'

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MetrópoIes
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 23:50
Casimiro Miguel, da CazéTV, teve uma reação inusitada durante uma live enquanto assistia à gameplay de GTA 6. Durante a transmissão, diversos internautas chamaram Lucia, personagem do novo game da Rockstar, de “gostosa”.
GTA 6
“Vocês precisam se tratar. O chat inteiro está chamando a personagem de um jogo de ‘gostosa’. Aproveita que amanhã é sexta-feira e sai de casa um pouco. Vai ver gente na rua e conversar um pouco com as pessoas”, disse.