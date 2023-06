Caso Brennand: Modelo americana afirma que empresário a obrigou a tatuar iniciais dele no corpo

A modelo americana que namorou com Thiago Brennand em 2021, e acusa atualmente de estupro, afirmou em depoimento que o empresário a obrigou a tatuar as iniciais dele no corpo dela. Essa não é a primeira vítima que relata o comportamento de Brennand.



As letras "TFV", (iniciais de Thiago Fernandes Vieira", foram tatuadas nas costas da modelo. A situação foi relatada em setembro de 2022, quando a modelo conversou junto ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que Brennand queria marcar o corpo dela com o mesmo brasão que ele utilizava para estampar itens pessoais, como toalhas, roupões e até camisetas.