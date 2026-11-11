SAÚDE

Caso FHC: Alzheimer avançado pode deixar paciente acamado, sem fala e totalmente dependente

Caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chama atenção para os efeitos da doença, que pode comprometer movimentos, fala, memória e atividades básicas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:23

Em estágio avançado, Alzheimer pode provocar perda de autonomia, dificuldade para engolir e dependência de cuidados permanentes; entenda como isso acontece Crédito: Agência Brasil / Wikimedia Commons | Pexels

O diagnóstico de Alzheimer costuma despertar uma preocupação que vai muito além dos esquecimentos. À medida que a doença avança, atividades aparentemente simples, como caminhar, conversar, comer e reconhecer pessoas próximas, podem se tornar desafios cada vez maiores.

O caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, trouxe novamente essa realidade para o debate público. Diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o político está acamado e depende de cuidados permanentes.

Veja sintomas do Alzheimer 1 de 13

Mas por que uma doença inicialmente associada à perda de memória pode comprometer até os movimentos do corpo? A explicação está na maneira como o Alzheimer afeta progressivamente diferentes regiões do cérebro.

Por que o Alzheimer avançado pode deixar uma pessoa acamada?

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. Isso significa que provoca a perda gradual de neurônios e compromete funções importantes para a memória, o raciocínio, a linguagem e a capacidade de realizar atividades cotidianas.

Segundo o neurologista Vitor Tumas, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), o estágio avançado é caracterizado por uma incapacidade quase completa para realizar tarefas do dia a dia.

Nessa fase, a pessoa pode se tornar totalmente dependente de outras pessoas.

O comprometimento não acontece apenas porque o paciente esquece informações. Com a evolução da doença, o cérebro também perde progressivamente a capacidade de coordenar movimentos, compreender o ambiente e executar ações que antes eram automáticas.

Por isso, atividades como levantar da cama, caminhar até outro cômodo ou segurar objetos podem se tornar extremamente difíceis.

O que acontece com o corpo nas fases mais graves do Alzheimer?

Uma das características mais importantes da doença é que ela não afeta todas as capacidades ao mesmo tempo. A progressão acontece gradualmente, e os sintomas podem variar de uma pessoa para outra.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer pode ser dividido em quatro estágios:

Estágio 1: forma inicial: alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais

Estágio 2: forma moderada: dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, além de possíveis alterações no sono

Estágio 3: forma grave: dificuldade para realizar atividades diárias, incontinência, problemas para comer e comprometimento motor progressivo

Estágio 4: fase terminal: restrição ao leito, perda da capacidade de comunicação e dificuldade para engolir

É justamente nas etapas mais avançadas que a dependência pode se tornar praticamente integral.

Isso significa que o paciente pode precisar de ajuda para tomar banho, trocar de roupa, se alimentar e mudar de posição na cama.

Por que alguns pacientes deixam de falar e reconhecer familiares?

Outra consequência do avanço do Alzheimer é o comprometimento da comunicação.

A doença afeta regiões cerebrais importantes para a linguagem e o raciocínio. Com isso, encontrar palavras, organizar frases e acompanhar conversas pode ficar cada vez mais difícil.

Em situações graves, a comunicação verbal pode ser bastante reduzida ou até desaparecer.

O reconhecimento de pessoas próximas também pode ser comprometido. Um paciente pode apresentar dificuldade para identificar familiares, compreender perguntas ou interpretar situações ao redor.

Isso não significa necessariamente que tenha perdido todas as formas de interação. Algumas pessoas ainda conseguem sorrir, demonstrar emoções e reagir à presença de quem está por perto.

Por isso, a ausência de uma resposta verbal não deve ser interpretada automaticamente como ausência de sentimentos.

Por que o paciente com Alzheimer precisa de cuidados permanentes?

Quando a doença chega a um estágio avançado, a assistência deixa de envolver apenas acompanhamento médico e passa a exigir atenção constante às necessidades básicas.

A dificuldade de movimentação, por exemplo, aumenta o risco de lesões na pele, especialmente quando a pessoa permanece longos períodos na mesma posição.

A alimentação também exige cuidados específicos. Alterações na capacidade de engolir podem provocar engasgos e aumentar o risco de aspiração de alimentos.

Nesse contexto, familiares, cuidadores, enfermeiros e outros profissionais de saúde desempenham um papel fundamental.

Entre os cuidados necessários estão:

Auxílio na alimentação e hidratação

Higiene pessoal e troca de roupas

Mudança de posição para prevenir lesões na pele

Acompanhamento da mobilidade

Atenção à capacidade de engolir

Monitoramento de possíveis infecções

Ambiente seguro e adaptado às necessidades do paciente

O Ministério da Saúde destaca que o cuidado deve ser integral e pode envolver uma equipe multidisciplinar.

Alzheimer avançado tem tratamento?

O Alzheimer ainda não tem cura, mas existem tratamentos que ajudam a controlar sintomas e, em determinadas situações, retardar a progressão do comprometimento cognitivo.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza medicamentos como donepezila, galantamina, rivastigmina e memantina, conforme os critérios clínicos estabelecidos nos protocolos de tratamento.

Entretanto, as possibilidades terapêuticas dependem do estágio da doença e das condições de cada paciente.

Na fase avançada, o tratamento é principalmente sintomático e voltado à qualidade de vida, ao conforto e à prevenção de complicações.

Por isso, o acompanhamento profissional e o suporte aos familiares são fundamentais durante toda a evolução da doença.

O Alzheimer sempre evolui da mesma maneira?

Não. Embora seja uma doença progressiva, o ritmo de evolução e a intensidade dos sintomas variam entre os pacientes.

Segundo o Ministério da Saúde, a sobrevida média após o diagnóstico costuma variar entre oito e dez anos, mas esse período não representa uma regra individual.

A idade, as condições gerais de saúde e outros fatores podem influenciar a trajetória de cada pessoa.

O caso de FHC chama atenção justamente por mostrar uma das possibilidades mais delicadas da doença: quando a perda progressiva da autonomia faz com que o paciente precise de assistência praticamente integral.