Caso Jeff: Garoto de programa afirma que produtor era extremamente frio

Uma nova versão do crime envolvendo a morte do ator Jeff Machado foi dada pelo suspeito, Jeander Vinícius da Silva Braga, preso na última sexta-feira (2). Na delegacia, ele negou que um miliciano, identificado como Marcelo, assassinou o ator.



De acordo com o G1, o suspeito, na primeira vez que falou com a polícia, chegou a afirmar que o miliciano tinha feito o crime. Desta vez, Jeander revelou que ficou surpreso com a "frieza absurda" de Bruno de Souza Rodrigues, foragido e indiciado pela morte do artista.