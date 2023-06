Caso Jeff: suspeito revela que produtor pediu senhas do ator antes do assassinato

Em novo depoimento prestado, Jeander Vinícius, preso por ser suspeito de matar o ator Jeff Machado, revelou que Bruno de Souza, o segundo suspeito, chegou a pedir documentos, senhas e e-mails para o artista. A troca de informações seria para um suposto contrato que Jeff iria assinar e conseguir voltar para a teledramaturgia. No entanto, antes disso, Bruno ofereceu suco para os dois, e o ator estranhou o gosto do sabor da bebida.

Com isso, Jeff chegou a levantar algumas vezes para pegar algum documento que Bruno exigia direto durante a ligação. Ainda no depoimento dado aos investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, o outro suspeito estava com o celular de Jeff nas mãos e, ao terminar tudo, mandou Jeander tomar banho para começar as filmagens.