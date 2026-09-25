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Caso JonBenét Ramsey: quem matou a miss mirim? Entenda crime que virou série da Netflix

Quase 30 anos depois, superprodução revisita os erros da polícia, a perseguição à família e a pressão por exames de DNA

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:06

Miss mirim JonBenét Ramsey (1990-1996) Crédito: Divulgação

O mistério sobre a morte da pequena JonBenét Ramsey, encontrada sem vida no porão de casa, no Colorado, nos Estados Unidos, vai virar uma minissérie dramática na Netflix. O crime ocorreu no Natal de 1996 e chocou o país pela crueldade e pelos vários erros da investigação policial. Agora, quase 30 anos depois e sem um culpado, a história da miss infantil de apenas seis anos volta aos holofotes.

Miss mirim JonBenét Ramsey 1 de 14

A superprodução traz Melissa McCarthy no papel da mãe, Patsy Ramsey, e Clive Owen como o pai, John. A série focará nas acusações da mídia que perseguiram o casal ao longo dos anos. Além disso, mostrará como os familiares tentaram reconstruir a vida, lidando com feridas que nunca cicatrizaram.

Na época do desaparecimento, a família encontrou um bilhete escrito exigindo exatamente 118 mil dólares de resgate. Pouco tempo depois, o próprio pai achou o corpo da filha na propriedade. Essa estranha sequência de fatos colocou os pais no topo da lista de suspeitos da polícia por muito tempo. No final dos anos 1990, um grande júri até cogitou acusá-los criminalmente, mas o processo foi barrado por falta de provas.

Buscando um recomeço, o casal se mudou para Atlanta. Lá, Patsy enfrentou um câncer de ovário e faleceu em 2006. Sua morte aconteceu apenas dois anos antes de a Justiça norte-americana finalmente inocentar os pais, baseando-se em exames de DNA. Mais tarde, John casou-se com a designer Jan Rousseaux e passou a levar uma vida discreta entre os estados de Nevada e Michigan.

Até hoje, a família Ramsey critica a polícia de Boulder pela condução do caso. Em entrevistas recentes, John afirmou que os detetives não conseguirão resolver o mistério sozinhos. Ele pede para que o Estado contrate laboratórios especializados em tecnologias modernas de DNA.