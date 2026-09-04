NOVELA

Cássio Gabus Mendes quebra silêncio após saída de 'A Nobreza do Amor' e revela motivo

Ator explicou que personagem permaneceu na novela por mais tempo que o planejado

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:02

Cássio Gabus Mendes viveu Casemiro Bonafé em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

A saída de Cássio Gabus Mendes de "A Nobreza do Amor" surpreendeu parte do público, mas não foi provocada por uma demissão ou por qualquer problema nos bastidores. O ator revelou que a morte de seu personagem, o coronel Casemiro Bonafé, estava prevista desde o início da novela das 18h da Globo.

Durante participação no "Encontro" nesta quinta-feira (3), Cássio explicou que entrou na produção já sabendo que Casemiro não chegaria ao último capítulo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Na verdade, a participação do ator acabou sendo maior do que inicialmente planejado. A previsão era de que o personagem deixasse a história por volta do capítulo 110, mas sua permanência foi estendida até o capítulo 144.

O desenvolvimento da trama e a importância de Casemiro nos conflitos de Barro Preto fizeram com que sua despedida fosse adiada.

Como será a morte de Casemiro?

Na novela, Casemiro morrerá de causas naturais na casa de Diógenes, personagem de Danton Mello. A morte promete provocar forte impacto entre os moradores e terá consequências na reta final da trama.

Ao longo da história, o coronel enfrentou problemas financeiros e familiares, além das armações do próprio filho, Mirinho, vivido por Nicolas Prattes. O personagem também tentou preservar a família e o engenho Santa Fé ao lado de Graça, interpretada por Fabiana Karla.

Cássio Gabus Mendes já tem novo trabalho

Apesar de já ter encerrado as gravações de "A Nobreza do Amor", Cássio Gabus Mendes não ficará longe da televisão.

O ator já se prepara para "Resposta ao Tempo", nova série escrita por Lícia Manzo. Na produção, ele interpretará Alfredo e fará par romântico com Giulia Gam.

Os dois viverão um casal que precisa enfrentar a chamada síndrome do ninho vazio, período marcado pela mudança na dinâmica familiar depois que os filhos deixam a casa dos pais.

Carreira de mais de quatro décadas

Filho do autor Cassiano Gabus Mendes, Cássio iniciou sua trajetória na televisão no começo dos anos 1980 e acumulou personagens marcantes em novelas da Globo.

Um dos mais lembrados é Afonso Roitman, de "Vale Tudo", de 1988, que viveu um relacionamento conturbado com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires.

O ator também integrou produções como "Meu Bem, Meu Mal", "Anjo Mau", "Desejos de Mulher", "Lado a Lado", "Babilônia", "Éramos Seis" e "Elas por Elas".