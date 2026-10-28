Castelo icônico de 'Blank Space' e 'Gossip Girl' é leiloado por R$ 385 milhões em Nova York

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:39
O histórico Castelo Oheka, localizado em Long Island, nos Estados Unidos, foi arrematado em leilão pelo valor de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 385,2 milhões). A propriedade é conhecida por ter sido cenário do videoclipe de “Blank Space”, da cantora Taylor Swift, e por ter aparecido em séries famosas como “Gossip Girl” e “Succession”.
A conclusão da negociação foi oficializada nesta terça-feira (27) em comunicado à imprensa internacional emitido pela corretora Concierge Auctions. O leilão ocorreu presencialmente em Nova York, após o antigo proprietário, Gary Melius, entrar com pedido de falência, e teve mais de 740 comprados interessados em adquirir o imóvel.
Castelo Oheka, utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift, foi leiloado por R$ 385 milhões
Construído em 1919 a pedido do financista Otto Kahn, o palácio conta com cerca de 10,5 mil metros quadrados de área construída, 127 quartos, mais de 30 suítes e terreno de 9,3 hectares. A propriedade é considerada a segunda maior residência privada já erguida na história dos Estados Unidos.
No interior, a edificação segue o estilo renascentista francês e se destaca pela imponência da escadaria inspirada no Castelo de Fontainebleau, na França. O projeto é assinado pelo renomado escritório de arquitetura Delano & Aldrich, enquanto o paisagismo dos jardins formais foi idealizado pelos irmãos Olmsted, com contribuições de Beatrix Farrand.
Desde a década de 1920, o local sedia eventos corporativos, banquetes e recepções de grande porte, já tendo hospedado integrantes de famílias reais, chefes de Estado e personalidades públicas. O espaço também foi escolhido para casamentos de famosos, como o matrimônio do artista Kevin Jonas, realizado em 2009.
Bastante conhecido na indústria do entretenimento, o castelo ganhou projeção global como cenário do clipe de "Blank Space", lançado por Taylor Swift em 2014. O local também esteve presente nas produções audiovisuais de “Brokenhearted” (Brandy e Wanya Morris, 1995), “For You” (Liam Payne e Rita Ora, 2018) e no projeto duplo “Pa’ Ti” / “Lonely” (Jennifer Lopez e Maluma, 2020), além de servir de locação para produções cinematográficas e televisivas de destaque, como “Cidadão Kane”, “Gossip Girl”, “Succession” e “Royal Pains”.