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Castelo icônico de 'Blank Space' e 'Gossip Girl' é leiloado por R$ 385 milhões em Nova York

Palácio de 127 quartos serviu de cenário para clipe da Taylor Swift e para séries de sucesso

Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:39

Castelo Oheka, cenário do clipe de "Black Space", da Taylor Swift, foi leiloado pelo valor de R$ 385 milhões Crédito: Reprodução | Divulgação

O histórico Castelo Oheka, localizado em Long Island, nos Estados Unidos, foi arrematado em leilão pelo valor de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 385,2 milhões). A propriedade é conhecida por ter sido cenário do videoclipe de “Blank Space”, da cantora Taylor Swift, e por ter aparecido em séries famosas como “Gossip Girl” e “Succession”.

A conclusão da negociação foi oficializada nesta terça-feira (27) em comunicado à imprensa internacional emitido pela corretora Concierge Auctions. O leilão ocorreu presencialmente em Nova York, após o antigo proprietário, Gary Melius, entrar com pedido de falência, e teve mais de 740 comprados interessados em adquirir o imóvel.

Castelo Oheka, utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift, foi leiloado por R$ 385 milhões 1 de 13

Construído em 1919 a pedido do financista Otto Kahn, o palácio conta com cerca de 10,5 mil metros quadrados de área construída, 127 quartos, mais de 30 suítes e terreno de 9,3 hectares. A propriedade é considerada a segunda maior residência privada já erguida na história dos Estados Unidos.

No interior, a edificação segue o estilo renascentista francês e se destaca pela imponência da escadaria inspirada no Castelo de Fontainebleau, na França. O projeto é assinado pelo renomado escritório de arquitetura Delano & Aldrich, enquanto o paisagismo dos jardins formais foi idealizado pelos irmãos Olmsted, com contribuições de Beatrix Farrand.

Desde a década de 1920, o local sedia eventos corporativos, banquetes e recepções de grande porte, já tendo hospedado integrantes de famílias reais, chefes de Estado e personalidades públicas. O espaço também foi escolhido para casamentos de famosos, como o matrimônio do artista Kevin Jonas, realizado em 2009.