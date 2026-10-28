Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Castelo icônico de 'Blank Space' e 'Gossip Girl' é leiloado por R$ 385 milhões em Nova York

Palácio de 127 quartos serviu de cenário para clipe da Taylor Swift e para séries de sucesso

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:39

Castelo Oheka, cenário do clipe de
Castelo Oheka, cenário do clipe de "Black Space", da Taylor Swift, foi leiloado pelo valor de R$ 385 milhões Crédito: Reprodução | Divulgação

O histórico Castelo Oheka, localizado em Long Island, nos Estados Unidos, foi arrematado em leilão pelo valor de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 385,2 milhões). A propriedade é conhecida por ter sido cenário do videoclipe de “Blank Space”, da cantora Taylor Swift, e por ter aparecido em séries famosas como “Gossip Girl” e “Succession”.

A conclusão da negociação foi oficializada nesta terça-feira (27) em comunicado à imprensa internacional emitido pela corretora Concierge Auctions. O leilão ocorreu presencialmente em Nova York, após o antigo proprietário, Gary Melius, entrar com pedido de falência, e teve mais de 740 comprados interessados em adquirir o imóvel. 

Castelo Oheka, utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift, foi leiloado por R$ 385 milhões

Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube
1 de 13
Castelo utilizado no clipe "Blank Space" da Taylor Swift por Reprodução/Youtube

Construído em 1919 a pedido do financista Otto Kahn, o palácio conta com cerca de 10,5 mil metros quadrados de área construída, 127 quartos, mais de 30 suítes e terreno de 9,3 hectares. A propriedade é considerada a segunda maior residência privada já erguida na história dos Estados Unidos.

No interior, a edificação segue o estilo renascentista francês e se destaca pela imponência da escadaria inspirada no Castelo de Fontainebleau, na França. O projeto é assinado pelo renomado escritório de arquitetura Delano & Aldrich, enquanto o paisagismo dos jardins formais foi idealizado pelos irmãos Olmsted, com contribuições de Beatrix Farrand.

Desde a década de 1920, o local sedia eventos corporativos, banquetes e recepções de grande porte, já tendo hospedado integrantes de famílias reais, chefes de Estado e personalidades públicas. O espaço também foi escolhido para casamentos de famosos, como o matrimônio do artista Kevin Jonas, realizado em 2009.

Bastante conhecido na indústria do entretenimento, o castelo ganhou projeção global como cenário do clipe de "Blank Space", lançado por Taylor Swift em 2014. O local também esteve presente nas produções audiovisuais de “Brokenhearted” (Brandy e Wanya Morris, 1995), “For You” (Liam Payne e Rita Ora, 2018) e no projeto duplo “Pa’ Ti” / “Lonely” (Jennifer Lopez e Maluma, 2020), além de servir de locação para produções cinematográficas e televisivas de destaque, como “Cidadão Kane”, “Gossip Girl”, “Succession” e “Royal Pains”.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca cancela presença no Teleton após declarações de Silvia Abravanel

Virginia Fonseca cancela presença no Teleton após declarações de Silvia Abravanel

Imagem - Juliette e Kaique Cerveny se casaram em segredo há um mês na Paraíba; veja detalhes

Juliette e Kaique Cerveny se casaram em segredo há um mês na Paraíba; veja detalhes

Imagem - Quem é Noah Wyle, ator de 'The Pitt' eleito o homem mais sexy do mundo em 2026

Quem é Noah Wyle, ator de 'The Pitt' eleito o homem mais sexy do mundo em 2026

Mais recentes

Imagem - Rapper Hungria sofre acidente de moto e exibe ferimentos; saiba detalhes

Rapper Hungria sofre acidente de moto e exibe ferimentos; saiba detalhes
Imagem - Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre suposto affair com Vini Jr: ‘Moramos na mesma rua’

Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre suposto affair com Vini Jr: ‘Moramos na mesma rua’
Imagem - Colocar cubos de gelo nas plantas: para que serve e por que é recomendada essa técnica que muda a maneira de regar

Colocar cubos de gelo nas plantas: para que serve e por que é recomendada essa técnica que muda a maneira de regar