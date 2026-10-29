CASAMENTO LUXUOSO

Castelo medieval, capela e jardins: conheça o lugar onde Juliette se casou no Recife

Instituto Ricardo Brennand recebeu cerca de 300 convidados para a celebração com Kaique Cerveny

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:21

Instituto Ricardo Brennand, no Recife, foi o cenário escolhido por Juliette e Kaique Cerveny para a festa de casamento Crédito: Reprodução

Um castelo inspirado na arquitetura medieval, uma capela cercada por jardins e um acervo artístico que atravessa séculos. Foi nesse cenário que Juliette e Kaique Cerveny escolheram celebrar o casamento nesta quinta-feira (29), no Recife, em Pernambuco. A festa reúne aproximadamente 300 convidados no Instituto Ricardo Brennand, um dos espaços culturais mais conhecidos do estado.

Conhecido popularmente como Castelo Brennand, o complexo fica no bairro da Várzea e ocupa uma área superior a 77 mil metros quadrados. O casamento religioso acontece na Capela de Nossa Senhora das Graças, enquanto a recepção dos convidados utiliza outras áreas da propriedade.

Inaugurado em 2002, o instituto nasceu da coleção particular do empresário e colecionador pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. O espaço reúne museu, pinacoteca, biblioteca, galerias e jardins, além de um importante acervo histórico e artístico.

Entre as peças preservadas estão armas brancas, armaduras e obras relacionadas ao período do Brasil Holandês. A coleção também inclui pinturas do artista holandês Frans Post. Um dos principais cartões-postais do complexo é o Castelo São João, construção que abriga parte do acervo de armas e armaduras e foi concebida com referências à arquitetura medieval europeia.

Xand Avião e menu nordestino na festa

A escolha do espaço acompanha a proposta de Juliette de incorporar elementos da cultura nordestina à celebração. A programação musical tem Xand Avião como uma das atrações. A cantora fez questão de incluir o artista na festa, apesar da agenda movimentada do músico.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 13

A gastronomia também segue essa identidade. O jantar é assinado pelo chef pernambucano Onildo Rocha, que prepara um menu inspirado na culinária regional, com referências à cozinha armorial. A proposta é apresentar sabores e ingredientes nordestinos em uma experiência gastronômica elaborada para os convidados.

A lista de presença reúne familiares, amigos e personalidades conhecidas. Entre os padrinhos escolhidos estão Anitta, Gil do Vigor, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Outro detalhe da produção é a previsão de que Juliette use três vestidos diferentes durante a celebração.

Casamento começou com cerimônia intimista na Paraíba

A festa no Recife é a segunda celebração da união. Em 30 de setembro, Juliette e Kaique realizaram uma cerimônia reservada no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano. O encontro reuniu apenas os pais e irmãos dos noivos e foi conduzido pelo cantor e ator Juzé.

Na ocasião, a artista usou um vestido criado pela estilista paraibana Rebeca Nepomuceno, com aplicações de crochê feitas à mão por sua avó, Maria. O detalhe transformou a roupa em uma homenagem à família e às origens da cantora.

A história dos dois começou em 2019, quando se conheceram pelas redes sociais. O relacionamento ganhou forma anos depois, e o casal assumiu publicamente o namoro em 2023. Em 2024, Kaique pediu Juliette em casamento durante a comemoração do aniversário de 35 anos da artista.