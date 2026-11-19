LUTO

Cata Amatista morreu de quê? Influenciadora lutava contra doença há 3 anos

A colombiana Catalina Fernández teve a morte anunciada pela família no Instagram

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:13

Influenciadora Cata Amatista Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora colombiana Catalina Fernández, conhecida como Cata Amatista, morreu aos 25 anos. A família avisou sobre a morte na quinta-feira (12) no perfil dela no Instagram, depois de três anos de tratamento contra um tumor no cérebro. Sites famosos de fora do país, como TMZ e People, deram destaque ao caso na quarta-feira (18).

Influenciadora Cata Amatista 1 de 15

Cata tinha um meduloblastoma cerebelar, um tipo de câncer forte que nasce no cerebelo, parte do cérebro que cuida do equilíbrio e dos movimentos do corpo. Ela contou que estava doente em julho de 2023.

Durante o tratamento, ela fez cirurgias e sessões de quimioterapia, que usam remédios para combater células doentes. Na internet, onde reunia mais de 3 milhões de seguidores, Cata mostrava o dia a dia de exames e consultas médicas.

Na mensagem postada na conta dela, os parentes contaram que ela manteve o bom humor até o fim. "Hoje, Cata partiu deste plano material. Seu corpo encontrou descanso, mas sua luz, seu amor e todas as coisas maravilhosas que ela semeou neste mundo permanecem para sempre dentro de cada um de nós", escreveu a família.

Os parentes também disseram que preferem guardar as lembranças boas em vez de focar só na doença. Segundo o texto, ela viveu com alegria e espalhou luz mesmo nos dias difíceis, e a ideia agora é lembrar do que ela deixou, não da falta que faz.

Leia na íntegra

"Hoje, Cata partiu deste plano material. Seu corpo descansou, mas sua luz, seu amor e tudo de maravilhoso que ela semeou neste mundo ficam para sempre em cada um de nós.



Cata foi, e continuará sendo, um ser de luz extraordinário. Uma menina cheia de amor, de vida, de alegria, de sonhos e de uma maneira muito bonita de encontrar magia nas menores coisas. Até o seu último segundo, nos ensinou a viver, a agradecer, a aproveitar, a abraçar forte e a entender que a vida é um presente que merece ser celebrado todos os dias.

Ela nos ensinou que o amor não tem condições, que a esperança pode florescer mesmo nos momentos mais difíceis e que a verdadeira luz não depende das circunstâncias, mas daquilo que carregamos por dentro.

Hoje queremos agradecer. À sua família, aos seus amigos, a cada pessoa que esteve presente, que a acompanhou, que lhe deu uma palavra, uma oração, um sorriso ou um abraço. Àqueles que fizeram parte do seu processo e àqueles que, de suas casas e através destas redes, estiveram atentos a ela, enviando-lhe tanto amor. Obrigado por fazê-la sentir que nunca esteve sozinha. Obrigado por amá-la tanto e por fazerem parte da sua história.

E se há algo que queremos que levem da Cata é isto: o câncer não foi toda a sua história. A sua história foi o amor. Foi a maneira como ela escolheu viver, a alegria com que abraçou cada dia e a luz que compartilhou mesmo quando o caminho se tornou difícil. Mais do que uma luta, a sua passagem por essa experiência nos deixou uma imensa lição de amor.

Como família, hoje encontramos consolo em saber que, do outro lado, onde quer que a alma continue, Cata está sendo feliz. Imaginamos sua alma livre, tranquila, cheia de paz, de alegria e dessa luz tão sua que nunca se apagará.

Não queremos lembrá-la pela ausência, mas por tudo o que ela nos deu de presente. Porque existem pessoas que não precisam ficar fisicamente para permanecer eternamente.

Obrigada, Cata, por tanto. Por nos ensinar a viver bonito, por nos lembrar do essencial e por deixar tanto amor neste mundo.