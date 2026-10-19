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Catherine joga fezes de cavalo na cama de rivais após briga em 'A Fazenda 18'; veja vídeo

Influenciadora aproveitou o trato dos animais para se vingar de Darlin Ferratry e Ana Bruna Ávila; outros dois participantes ajudaram a esconder a atitude

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:42

A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Catherine Bascoy, Darlin Ferratry e Ana Bruna Ávila ultrapassou os limites das discussões em "A Fazenda 18". Na manhã desta segunda-feira (19), Catherine recolheu fezes de cavalo e espalhou o material sobre o colchão das duas adversárias, que estão alojadas na baia do reality show da Record.

A atitude aconteceu depois de uma briga durante a madrugada. Na ocasião, a influenciadora havia ameaçado se vingar das rivais e encontrou a oportunidade enquanto cumpria suas obrigações com os animais da fazenda.

Perfis de A Fazenda 18 1 de 9

Murilo Dias presenciou a cena e reagiu com diversão. "Você é muito doida", comentou. Catherine pediu que o aliado mantivesse segredo. "Shhh! Não conta para ninguém", respondeu.

Murilo e Thaíde ficaram próximos à entrada do celeiro para impedir que os outros participantes percebessem o que estava acontecendo.

Tarefa com os animais já havia provocado confusão

Catherine ficou responsável pelos cuidados com a égua Serena após a divisão das tarefas realizada por Alfredo Amaral, fazendeiro da semana.

A escolha já havia provocado um desentendimento entre os participantes. Murilo questionou a decisão de Alfredo, argumentando que a influenciadora poderia ter dificuldades para executar a atividade, considerada por ele uma das mais complicadas.