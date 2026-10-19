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Catherine joga fezes de cavalo na cama de rivais após briga em 'A Fazenda 18'; veja vídeo

Influenciadora aproveitou o trato dos animais para se vingar de Darlin Ferratry e Ana Bruna Ávila; outros dois participantes ajudaram a esconder a atitude

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:42

A Fazenda 18
A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Catherine Bascoy, Darlin Ferratry e Ana Bruna Ávila ultrapassou os limites das discussões em "A Fazenda 18". Na manhã desta segunda-feira (19), Catherine recolheu fezes de cavalo e espalhou o material sobre o colchão das duas adversárias, que estão alojadas na baia do reality show da Record.

A atitude aconteceu depois de uma briga durante a madrugada. Na ocasião, a influenciadora havia ameaçado se vingar das rivais e encontrou a oportunidade enquanto cumpria suas obrigações com os animais da fazenda.

Perfis de A Fazenda 18

Jacaré, ex-integrante do ‘É O Tchan!’, está entre os nomes cotados para ‘A Fazenda 18’ por Reprodução | Instagram
Ex-participante de 'A Grande Conquista', Anahí Rodrighero por Reprodução | Instagram
Leonardo Belmonte, conhecido por interpretar Jorge em ‘Carrossel’ por Divulgação | SBT
Gilberto Barros, o Leão, é jornalista por Reprodução | X
Nicholas Torres é ator, cantor e dublador brasileiro, conhecido nacionalmente por interpretar Jaime Palillo na novela infantil "Carrossel", do SBT por Reprodução | Instagram
Mulher Pêra, nome artístico de Suéllem Cury, ficou conhecida nacionalmente no fim dos anos 2000 como uma das principais representantes do fenômeno das "mulheres-fruta" por Reprodução | Instagram
Malévola Alves, nome artístico de Mariana Alves, é uma influenciadora digital e criadora de conteúdo que ganhou destaque nas redes sociais com vídeos de "humor ácido", lifestyle e moda por Reprodução | Instagram
Fabiola Gadelha é jornalista e ficou conhecida nacionalmente pela atuação no jornalismo policial por Reprodução | Instagram
Guilherme Uzeda, conhecido como Guipa, é radialista, jornalista esportivo e apresentador com trajetória no meio da comunicação por Reprodução | Instagram
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Jacaré, ex-integrante do ‘É O Tchan!’, está entre os nomes cotados para ‘A Fazenda 18’ por Reprodução | Instagram

Murilo Dias presenciou a cena e reagiu com diversão. "Você é muito doida", comentou. Catherine pediu que o aliado mantivesse segredo. "Shhh! Não conta para ninguém", respondeu.

Murilo e Thaíde ficaram próximos à entrada do celeiro para impedir que os outros participantes percebessem o que estava acontecendo.

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Tarefa com os animais já havia provocado confusão

Catherine ficou responsável pelos cuidados com a égua Serena após a divisão das tarefas realizada por Alfredo Amaral, fazendeiro da semana.

A escolha já havia provocado um desentendimento entre os participantes. Murilo questionou a decisão de Alfredo, argumentando que a influenciadora poderia ter dificuldades para executar a atividade, considerada por ele uma das mais complicadas.

A reclamação acabou em uma discussão entre os dois, aumentando o clima de tensão na sede antes do episódio envolvendo as camas de Darlin e Ana Bruna.

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