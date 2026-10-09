PAI E FILHA

Cauã Reymond abre o jogo sobre sexualidade da filha: ‘Nunca questionei’

Ator admitiu que precisou desconstruir uma bagagem emocional para manter relação franca com a filha

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:06

Cauã Reymond e a filha, Sofia Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond, de 46 anos, movimentou as redes sociais ao abrir o jogo sobre a relação franca com a filha, Sofia, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

Em meio a reflexões sobre a liberdade concedida por ele a adolescente, Cauã destacou que faz questão de manter conversas livres de tabus ou imposições rígidas. “Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade, assim. Quando eu cheguei pra ela a primeira vez e falei: ‘Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui pra casa’”, confidenciou o galã, durante participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido pelo canal GNT.

Sofia Massafera 1 de 9

Cauã ainda reforçou que prefere ver a filha recebendo os parceiros ou parceiras da filha em seu próprio lar a correr o risco de vê-la correndo riscos em locais desconhecidos ou sem supervisão.

“Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista. Sempre deixei aberto, qualquer que seja a escolha dela. Outra também que eu acho que é muito interessante é o fato de que eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, pra casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde tá”, pontuou Cauã Reymond.