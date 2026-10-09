Cauã Reymond abre o jogo sobre sexualidade da filha: ‘Nunca questionei’

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Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:06
O ator Cauã Reymond, de 46 anos, movimentou as redes sociais ao abrir o jogo sobre a relação franca com a filha, Sofia, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.
Em meio a reflexões sobre a liberdade concedida por ele a adolescente, Cauã destacou que faz questão de manter conversas livres de tabus ou imposições rígidas. “Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade, assim. Quando eu cheguei pra ela a primeira vez e falei: ‘Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui pra casa’”, confidenciou o galã, durante participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido pelo canal GNT.
Sofia Massafera
Cauã ainda reforçou que prefere ver a filha recebendo os parceiros ou parceiras da filha em seu próprio lar a correr o risco de vê-la correndo riscos em locais desconhecidos ou sem supervisão.
“Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista. Sempre deixei aberto, qualquer que seja a escolha dela. Outra também que eu acho que é muito interessante é o fato de que eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, pra casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde tá”, pontuou Cauã Reymond.
Para consolidar a relação, o ator admitiu que precisou desconstruir a bagagem emocional e um modelo rígido de educação. “Tem uma quebra de padrão da forma como os meus pais puderam ser comigo e a forma como eu me entrego como pai. Meu pai me educou de um jeito muito militar. E eu fui desenvolvendo um jeito mais delicado, mais sutil, mais carinhoso, controlando, às vezes, o meu tom de voz e tentando não repetir o padrão de educação que eu tive. E, a partir daí, foi nascendo uma amizade”, declarou.