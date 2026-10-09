Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cauã Reymond abre o jogo sobre sexualidade da filha: ‘Nunca questionei’

Ator admitiu que precisou desconstruir uma bagagem emocional para manter relação franca com a filha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:06

Cauã Reymond e a filha, Sofia
Cauã Reymond e a filha, Sofia Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond, de 46 anos, movimentou as redes sociais ao abrir o jogo sobre a relação franca com a filha, Sofia, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

Em meio a reflexões sobre a liberdade concedida por ele a adolescente, Cauã destacou que faz questão de manter conversas livres de tabus ou imposições rígidas. “Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade, assim. Quando eu cheguei pra ela a primeira vez e falei: ‘Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui pra casa’”, confidenciou o galã, durante participação no programa Angélica Ao Vivo, exibido pelo canal GNT.

Sofia Massafera

SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram
1 de 9
SOfia é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo

Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo

Imagem - Céline Dion leva tombo durante show em Paris e viraliza; veja momento

Céline Dion leva tombo durante show em Paris e viraliza; veja momento

Imagem - Fãs encontram cantor Daniel durante peregrinação de 300 km para Santuário

Fãs encontram cantor Daniel durante peregrinação de 300 km para Santuário

Cauã ainda reforçou que prefere ver a filha recebendo os parceiros ou parceiras da filha em seu próprio lar a correr o risco de vê-la correndo riscos em locais desconhecidos ou sem supervisão.

“Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista. Sempre deixei aberto, qualquer que seja a escolha dela. Outra também que eu acho que é muito interessante é o fato de que eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, pra casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde tá”, pontuou Cauã Reymond.

Para consolidar a relação, o ator admitiu que precisou desconstruir a bagagem emocional e um modelo rígido de educação. “Tem uma quebra de padrão da forma como os meus pais puderam ser comigo e a forma como eu me entrego como pai. Meu pai me educou de um jeito muito militar. E eu fui desenvolvendo um jeito mais delicado, mais sutil, mais carinhoso, controlando, às vezes, o meu tom de voz e tentando não repetir o padrão de educação que eu tive. E, a partir daí, foi nascendo uma amizade”, declarou.

Tags:

Cauã Reymond Sofia Massafera

Mais recentes

Imagem - Justiça reconhece que viúva tinha união com Erasmo Carlos após ver post em rede social, mas deixa ela sem herança; entenda motivo

Justiça reconhece que viúva tinha união com Erasmo Carlos após ver post em rede social, mas deixa ela sem herança; entenda motivo
Imagem - Aos 80 anos, apresentador da Globo é demitido; ele tinha mais de seis décadas na emissora

Aos 80 anos, apresentador da Globo é demitido; ele tinha mais de seis décadas na emissora
Imagem - Jéssica Senra quebra silêncio sobre eleições e manda recado a Lula e Flávio Bolsonaro

Jéssica Senra quebra silêncio sobre eleições e manda recado a Lula e Flávio Bolsonaro