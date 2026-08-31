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Cauã Reymond chora ao revelar dificuldades na infância: ‘Fui muitas vezes para a escola com a roupa não lavada’

Ator contou que chegou a enfrentar falta de comida em casa e se emocionou ao lembrar da ajuda dos avós durante participação no ‘Caldeirão com Mion’

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:50

Cauã Reymond chora ao lembrar infância difícil
Cauã Reymond chora ao lembrar infância difícil Crédito: Reprodução

Cauã Reymond se emocionou ao revelar detalhes de uma infância marcada por dificuldades financeiras durante participação no “Caldeirão com Mion”, exibido neste sábado (29). Aos 46 anos, o ator chorou ao recordar o avô, Carlos Marques de Souza, que morreu em 2012, aos 89 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Durante o quadro “Questionário Mionzera”, Marcos Mion perguntou a Cauã quem ele escolheria para dizer “obrigado”. O ator citou o avô e explicou a importância que ele e a avó tiveram em sua formação.

Cauã Reymond

Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
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Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
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Cauã Reymond por Reprodução

“Meu avô foi a pessoa que pagou meus estudos, junto com minha avó, óbvio, e me deu a possibilidade de estudar em colégio particular. Comprava o material escolar, que a minha família materna não podia, minha avó materna era doméstica”, contou.

Cauã também revelou situações difíceis que enfrentou ao lado do irmão durante a infância.

“Eu fui criado muito na área de serviço dos outros, comendo pedacinho de bolo que sobrou. É muito difícil olhar para mim hoje e imaginar isso, eu sei. Eu passei muita dificuldade de abrir a geladeira e ela fazer: ‘bu’ [expressão de susto]. Meu irmão também passou por isso, a gente passou muita dificuldade”, relatou.

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Avô ajudava família com alimentos

Segundo Cauã, o avô aparecia a cada 15 dias e fazia compras para a casa. O ator contou que itens simples, como pão francês e manteiga, nem sempre estavam disponíveis para a família.

“Para comer manteiga e comer pão francês, que a gente não tinha [...] Fui muitas vezes para a escola com a roupa não lavada. E o meu avô deu dignidade. E eu sou muito grato. Descanse em paz”, afirmou. O ator chorou após o relato.

Antes de morrer, Carlos foi diagnosticado com Alzheimer. Cauã contou que, ainda lúcido, o avô escreveu em um guardanapo uma mensagem sobre a carreira que o neto começava a construir.

“Escreveu em um guardanapo no começo do Alzheimer que eu tinha começado uma carreira que ninguém na família tinha tentado, e que ele queria muito me ver brilhar. Logo depois, começou a perder a memória”, relembrou.

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Relação com a filha

Cauã também falou sobre Sofia, de 14 anos, filha de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. O ator contou que buscou construir uma relação de confiança com a adolescente e que conversou com a mãe da jovem e com a psicóloga dela para encontrar uma nova forma de exercer a paternidade nessa fase.

“Eu fui amolecendo e encontrando esse lugar em que coisas muito íntimas dela, ela contou pra mim. Não troco isso por cinco Oscars”, declarou.

O ator ainda revelou que costuma rezar para o anjo da guarda antes de dormir com Sofia e que os dois também compartilham momentos jogando videogame.

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