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Cauã Reymond compartilha registros de viagem por Itacaré após dias de descanso

Ator compartilhou registros da temporada em Itacaré, onde aproveitou dias de descanso e teria se hospedado com a estudante de Medicina Pietra Cupello

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:05

Ator compartilhou registros da temporada em Itacaré, onde aproveitou dias de descanso e teria se hospedado com a estudante de Medicina Pietra Cupello Crédito: Reprodução

Cauã Reymond aproveitou alguns dias de folga em Itacaré, no litoral sul da Bahia, e compartilhou nesta quinta-feira (1º) um álbum com registros da temporada. O ator mostrou paisagens, momentos de lazer e detalhes dos locais visitados durante a passagem pela região.

A viagem aconteceu enquanto Cauã era visto acompanhado da estudante de Medicina Pietra Cupello, apontada como seu novo affair. Apesar dos rumores sobre a relação, o ator optou por não publicar fotos ao lado dela no álbum compartilhado nas redes sociais.

Cauã Reymond abre álbum de viagem à Bahia 1 de 9

Entre os registros, aparecem imagens do Barracuda Hotel & Villas, onde os dois teriam ficado hospedados, além de momentos no Txai Resort, incluindo o beach club do complexo. Ao comentar o fim dos dias de descanso, Cauã sinalizou que já estava de volta à rotina profissional.

Localizado próximo à Praia do Resende, o Barracuda Hotel está cercado pela Mata Atlântica e tem vista para o mar. O espaço reúne 17 suítes com varanda, restaurante, bar, piscina de borda infinita, rooftop e áreas dedicadas ao bem-estar.

A hospedagem combina elementos da arquitetura brasileira com referências escandinavas, usando materiais como madeira e fibras naturais. O empreendimento também conta com propriedades privativas das Barracuda Villas, com opções maiores para grupos.

Os preços das hospedagens variam conforme a acomodação e o período. Informações divulgadas pelo Guia Michelin indicam diárias a partir de aproximadamente R$ 3,7 mil, enquanto algumas casas do complexo podem alcançar valores na faixa de R$ 21 mil por noite.