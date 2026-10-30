Cauã Reymond contracena com Kim Kardashian em primeira imagem da nova temporada de 'Tudo é Justo'

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:48
Uma parceria improvável para o público brasileiro ganhou sua primeira imagem oficial. Cauã Reymond aparece ao lado de Kim Kardashian na segunda temporada de ‘Tudo é Justo’, série do Disney+ que teve uma fotografia inédita divulgada nesta sexta-feira (30). O ator brasileiro integra o elenco regular da nova fase da produção, com estreia marcada para 4 de novembro.
Na imagem, Cauã e Kim aparecem reunidos com outros integrantes do elenco. O brasileiro interpreta um policial que terá momentos de tensão com Allura Grant, personagem da empresária americana. Em uma das cenas mostradas no trailer, os dois conversam enquanto bebem, até que o personagem do ator faz uma ameaça à advogada.
A produção também conta com Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close e Niecy Nash. Cauã teve sua participação anunciada em setembro e passa a integrar uma história que mistura disputas judiciais, relações pessoais e conflitos nos bastidores de um escritório de advocacia.
Cauã Reymond no Melhores do Ano
Em ‘Tudo é Justo’, um grupo de advogadas especializadas em divórcios abandona uma firma tradicional comandada por homens para criar o próprio escritório. À frente de casos de grande repercussão, elas precisam lidar com separações complexas, segredos e disputas que vão além dos tribunais.
A primeira temporada estreou em novembro de 2025. Com a chegada de Cauã Reymond, a série amplia seu elenco internacional e apresenta novos conflitos na segunda temporada, que estará disponível no Disney+ a partir de 4 de novembro.