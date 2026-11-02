ROMANCE NO AR?

Cauã Reymond e Pietra Cupello viajam juntos para Nova York e reacendem suspeitas de affair

Mesmo sem fotos juntos, ator e estudante de medicina compartilharam registros nos mesmos lugares e horários durante viagem

Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:38

Em Nova York, Cauã Reymond e Pietra Cupello publicam fotos na academia com minutos de diferença Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond, de 46 anos, e a estudante de medicina Pietra Cupello, de 23, voltaram a levantar suspeitas de um envolvimento amoroso ao compartilharem registros de uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, durante o feriado de Finados. Embora não tenham publicado fotos juntos, ambos registraram passagens pelos mesmos locais na cidade norte-americana com pouca diferença de horário.

Nas publicações compartilhadas nas redes sociais, o ator e a estudante mostraram o itinerário de uma noite na Times Square. Eles marcaram presença na Broadway para assistir ao espetáculo “MJ The Musical”, que retrata a trajetória de Michael Jackson (1958-2009). Além disso, ambos jantaram no mesmo estabelecimento e publicaram fotos do mesmo prato, reforçando as especulações de que estariam juntos.

Compare as fotos publicadas por Cauã Reymond e Pietra Cupello durante viagem a Nova York 1 de 9

Os primeiros rumores sobre o suposto relacionamento surgiram no final de setembro, quando os dois foram vistos em Itacaré, no litoral da Bahia. Posteriormente, Pietra publicou uma foto em um espelho cuja decoração – marcada por portas e paredes brancas – foi identificada por seguidores como a residência do ator, localizada no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, o casal estaria junto há aproximadamente três meses.

Cauã está prestes a retornar ao horário nobre da TV Globo ao reprisar o papel de Jorginho na continuação de “Avenida Brasil”. A estreia está prevista para janeiro de 2027, substituindo “Quem Ama Cuida”.