AMOR DE PAI

Cauã Reymond emociona com declaração após ‘conquista’ da filha com Grazi Massafera

Nos registros compartilhados pelo ator, Sofia aparece cobrindo o rosto com as mãos

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:32

Cauã Reymond é pai de Sofia Massafera, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera Crédito: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond emocionou os seguidores ao fazer uma declaração de afeto e carinho para a filha, Sofia Massafera, fruto de seu relacionamento com Grazi, nesta quarta-feira (9).

O ator compartilhou uma foto da adolescente após ela fazer as próprias unhas sozinha e ainda falou sobre a alegria de acompanhar momentos da filha e das aventuras de “ser pai de menina”.

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Nos registros compartilhados pelo ator, Sofia aparece cobrindo o rosto com as mãos, exibindo as unhas pintadas de verde-água.

“O mais mágico em ser pai de menina é descobrir um universo de coisas e cores. Minha princesa ontem fez as unhas e estava toda feliz com o resultado. Vendo ela assim, eu também fiquei", escreveu na legenda.

Sofia é filha de Cauã e Grazi. Os dois foram casados entre 2007 e 2013 e mantêm uma boa relação e convivência em prol da criação da adolescente.

No início deste ano, Cauã contou sobre o ‘perrengue’ de ser pai de uma menina. “Vim aqui fazer um depoimento que é raro”, brincou ele nas redes sociais.

"Olha que eu gosto de malhar, treinar. Tudo, vocês sabem, rotina saudável. Mas ficar em pé o dia inteiro. Ela tá ali, ó. Dá uma dor na lombar. Dá uma dor na lombar. Mas tá tudo bem, faço com muito amor, muito carinho", disse o ator ao mostrar que estava passeando no shopping com a jovem.