FAMÍLIA

Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

Ator de 46 anos tem três irmãos, entre eles, a mais nova Lara Rodi, de 27 anos

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:47

Cauã Reymond aparece em foto com os irmãos Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond, de 46 anos, apareceu em um registro raro ao lado da irmã mais jovem, Lara Rodi, de 27 anos.

O global a parabenizou pelo lançamento de um livro, “Todas as Crianças Desaparecidas”. “Mais um, mana. Orgulhoso de você. Você arrebenta”, escreveu o artista nas redes sociais nesta sexta-feira (23).

Cauã Reymond 1 de 28

O livro é um suspense sobre desaparecimentos misteriosos e traumas do passado do personagem principal da trama.

Reservado quanto a sua família, o ator publicou uma foto rara ao lado dos dois irmãos em abril deste ano. Na imagem, o ator, de 45 anos, aparece com Pavel e Lara Rodi. O galã também tem uma irmã pequena, de 2 anos.

Pavel, de 37 anos, é irmão por parte de mãe de Cauã. Os dois são filhos da astróloga e terapeuta Denise, que morreu em 2019. Médico veterinário, ele já chegou a atuar como dublê do irmão na novela “Um Lugar ao Sol”.

Já Lara, de 26 anos, é fruto do segundo casamento de José Marques, pai do ator. Formada em Cinema, ela trabalha como roteirista e assistente de direção.

Em dezembro, Cauã relembrou a infância e a doença da mãe, portadora de HIV, da avó e de uma tia que foi assassinada.

"Durante muito tempo, por ter nascido numa infância complicada, minha tia era esquizofrênica e foi assassinada. Minha mãe era HIV positivo, minha avó era deficiente física, fugiu de casa e teve o noivo atropelado. Foi muito traumática a primeira infância. A gente morava num apartamento pequeno, cheio de infiltração. A gente ganhava roupas dos outros, porque a gente não tinha dinheiro. Minha avó era empregada, eu brincava na cozinha das casas que ela trabalhava", desabafou o galã, em entrevista a Joyce Pascowitch.