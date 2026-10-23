Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

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Felipe Sena
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:47
O ator Cauã Reymond, de 46 anos, apareceu em um registro raro ao lado da irmã mais jovem, Lara Rodi, de 27 anos.
O global a parabenizou pelo lançamento de um livro, “Todas as Crianças Desaparecidas”. “Mais um, mana. Orgulhoso de você. Você arrebenta”, escreveu o artista nas redes sociais nesta sexta-feira (23).
Cauã Reymond
O livro é um suspense sobre desaparecimentos misteriosos e traumas do passado do personagem principal da trama.
Reservado quanto a sua família, o ator publicou uma foto rara ao lado dos dois irmãos em abril deste ano. Na imagem, o ator, de 45 anos, aparece com Pavel e Lara Rodi. O galã também tem uma irmã pequena, de 2 anos.
Pavel, de 37 anos, é irmão por parte de mãe de Cauã. Os dois são filhos da astróloga e terapeuta Denise, que morreu em 2019. Médico veterinário, ele já chegou a atuar como dublê do irmão na novela “Um Lugar ao Sol”.
Já Lara, de 26 anos, é fruto do segundo casamento de José Marques, pai do ator. Formada em Cinema, ela trabalha como roteirista e assistente de direção.
Em dezembro, Cauã relembrou a infância e a doença da mãe, portadora de HIV, da avó e de uma tia que foi assassinada.
"Durante muito tempo, por ter nascido numa infância complicada, minha tia era esquizofrênica e foi assassinada. Minha mãe era HIV positivo, minha avó era deficiente física, fugiu de casa e teve o noivo atropelado. Foi muito traumática a primeira infância. A gente morava num apartamento pequeno, cheio de infiltração. A gente ganhava roupas dos outros, porque a gente não tinha dinheiro. Minha avó era empregada, eu brincava na cozinha das casas que ela trabalhava", desabafou o galã, em entrevista a Joyce Pascowitch.
"Eu tenho uma família com a minha filha, com as pessoas próximas à minha família: meu primo, meu irmão, minha irmã. Agora tenho uma irmã de 2 anos, meu pai foi pai de novo", completou o ator.