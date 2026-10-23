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Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

Ator de 46 anos tem três irmãos, entre eles, a mais nova Lara Rodi, de 27 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:47

Cauã Reymond aparece em foto com os irmãos
Cauã Reymond aparece em foto com os irmãos Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond, de 46 anos, apareceu em um registro raro ao lado da irmã mais jovem, Lara Rodi, de 27 anos.

O global a parabenizou pelo lançamento de um livro, “Todas as Crianças Desaparecidas”. “Mais um, mana. Orgulhoso de você. Você arrebenta”, escreveu o artista nas redes sociais nesta sexta-feira (23).

Cauã Reymond

Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond antes por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond no 'Lady Night' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Malhação' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Da cor do pecado' (2004) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond em 'A Favorita' (2008) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Vale Tudo' por Reprodução/Instagram
César (Cauã Reymond) em Vale Tudo por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond deu entrevista ao programa "Altas Horas" por Reprodução / Redes Sociais
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram

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O livro é um suspense sobre desaparecimentos misteriosos e traumas do passado do personagem principal da trama.

Reservado quanto a sua família, o ator publicou uma foto rara ao lado dos dois irmãos em abril deste ano. Na imagem, o ator, de 45 anos, aparece com Pavel e Lara Rodi. O galã também tem uma irmã pequena, de 2 anos.

Pavel, de 37 anos, é irmão por parte de mãe de Cauã. Os dois são filhos da astróloga e terapeuta Denise, que morreu em 2019. Médico veterinário, ele já chegou a atuar como dublê do irmão na novela “Um Lugar ao Sol”.

Já Lara, de 26 anos, é fruto do segundo casamento de José Marques, pai do ator. Formada em Cinema, ela trabalha como roteirista e assistente de direção.

Em dezembro, Cauã relembrou a infância e a doença da mãe, portadora de HIV, da avó e de uma tia que foi assassinada.

"Durante muito tempo, por ter nascido numa infância complicada, minha tia era esquizofrênica e foi assassinada. Minha mãe era HIV positivo, minha avó era deficiente física, fugiu de casa e teve o noivo atropelado. Foi muito traumática a primeira infância. A gente morava num apartamento pequeno, cheio de infiltração. A gente ganhava roupas dos outros, porque a gente não tinha dinheiro. Minha avó era empregada, eu brincava na cozinha das casas que ela trabalhava", desabafou o galã, em entrevista a Joyce Pascowitch.

"Eu tenho uma família com a minha filha, com as pessoas próximas à minha família: meu primo, meu irmão, minha irmã. Agora tenho uma irmã de 2 anos, meu pai foi pai de novo", completou o ator.

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Cauã Reymond

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