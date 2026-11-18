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Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 22:31
O encontro profissional com Kim Kardashian rendeu uma experiência especial para Cauã Reymond. O ator brasileiro compartilhou, nesta quarta-feira (18), fotos dos bastidores da série Tudo é Justo, do Disney+, e comemorou a participação na produção ao lado da empresária e estrela americana.
Nos registros publicados nas redes sociais, Cauã aparece em momentos descontraídos durante as gravações em Los Angeles, na Califórnia. O artista também aproveitou a publicação para falar sobre a experiência de integrar o elenco internacional.
Cauã Reymond e Kim Kardashian
“Quem tá acompanhando meu personagem Raul Ortiz na série Tudo É Justo? Uma experiência incrível ao lado de pessoas incríveis. Muito feliz e realizado com tudo isso”, escreveu.
Na trama, o brasileiro interpreta Raul Ortiz, um segurança contratado para proteger a advogada vivida por Kim Kardashian. A personagem sofre uma tentativa de assassinato, situação que movimenta a história e aproxima os dois personagens.
A produção marca mais um trabalho internacional na carreira de Cauã, que tem dividido com os seguidores momentos dos bastidores e a expectativa em torno da repercussão da série.