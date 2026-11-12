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Cauã Reymond posa com Adriana Esteves e Débora Falabella nos bastidores de ‘Avenida Brasil 2’

Intérprete de Jorginho compartilhou selfie com as atrizes que viveram Carminha e Nina na novela original e perguntou aos fãs: “Quem tá com saudades?”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 22:20

Cauã Reymond publicou uma foto com Adriana Esteves e Débora Falabella nos bastidores de Avenida Brasil 2
Cauã Reymond publicou uma foto com Adriana Esteves e Débora Falabella nos bastidores de Avenida Brasil 2 Crédito: Reprodução

A nostalgia de Avenida Brasil tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (11). Cauã Reymond publicou uma foto ao lado de Adriana Esteves e Débora Falabella nos bastidores de Avenida Brasil 2, continuação da novela que marcou a teledramaturgia brasileira em 2012.

Na imagem, os três aparecem juntos durante as gravações da nova produção da TV Globo. Na trama original, Cauã interpretou Jorginho, Adriana deu vida à vilã Carminha e Débora viveu Nina, protagonista da história.

Elenco de "Avenida Brasil 2"

Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo

O ator aproveitou a publicação para brincar com a memória afetiva dos fãs. “Oi, oi, oi”, escreveu, em referência à música de abertura do folhetim. Em seguida, anunciou: “Estamos voltando!!! Avenida Brasil 2 em breve na TV Globo. Quem tá com saudades?!”.

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A reunião dos antigos colegas de elenco animou os seguidores, que comemoraram a presença dos personagens na continuação. “Como é bom ver a família reunida!”, comentou uma pessoa. “Coração chega a errar as batidas”, escreveu outra. Um terceiro internauta ainda brincou com o cenário da gravação: “Uau, que reforma foi essa na casa do Tufão?”.

Além do trio, a nova novela terá o retorno de Murilo Benício, como Tufão, Eliane Giardini, como Muricy, Marcos Caruso, como Leleco, Juliano Cazarré, como Adauto, Leticia Isnard, como Ivana, e Karol Lannes, como Ágata. Mel Maia também estará na produção, mas interpretará uma personagem diferente de Ritinha, papel que fez na primeira versão.

Avenida Brasil 2 tem estreia prevista para o fim de janeiro de 2027, na faixa das 21h, após o encerramento de Quem Ama Cuida.

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