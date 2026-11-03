Cauã Reymond tira a camisa em cena com Kim Kardashian em série internacional

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 23:46
Cauã Reymond chamou atenção em um novo teaser da série “Tudo É Justo”, produção que reúne nomes como Kim Kardashian e Glenn Close. No trecho divulgado na segunda-feira (2), o ator brasileiro aparece sem camisa depois que sua personagem tem a roupa manchada por uma bebida derramada pela personagem de Close. Kim Kardashian acompanha a situação.
A participação marca a estreia de Cauã na produção criada por Ryan Murphy, que lança sua segunda temporada nesta quarta-feira (4), no Disney+. O brasileiro foi anunciado no elenco em setembro e já havia aparecido no primeiro trailer e em uma imagem promocional ao lado de Kardashian e outras estrelas da série.
Cauã Reymond
Além de Kim Kardashian e Glenn Close, o elenco conta com Sarah Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash-Betts.
Na trama, Kardashian interpreta Allura Grant, uma advogada especializada em divórcios que deixa um escritório dominado por homens para abrir a própria firma com outras profissionais. Entre separações milionárias e segredos de clientes, as sócias enfrentam uma revelação capaz de ameaçar o futuro do negócio.
A disputa pelo controle do escritório também movimenta a história. Carrington Lane, personagem de Sarah Paulson, aparece entre as rivais do grupo.