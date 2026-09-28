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Cauã Reymond viaja pela primeira vez com novo affair para resort de luxo na Bahia

Juntos há cerca de dois meses, o ator e Pietra Cupello desembarcaram em Itacaré, na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:00

Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

O romance entre Cauã Reymond, de 46 anos, e a estudante de Medicina Pietra Cupello, de 23, está ficando sério. Neste fim de semana, eles viajaram juntos para Itacaré, no sul da Bahia. Este foi o primeiro passeio oficial do casal para fora do Rio de Janeiro.

Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia

Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
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Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram

Eles não postaram fotos juntos, mas deixaram pistas nas redes sociais. Cauã e Pietra publicaram vídeos e fotos no mesmo hotel de luxo, mostrando a mesma piscina e a mesma vista para o mar.

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A relação iniciou há cerca de dois meses pelo Instagram, depois que Cauã reagiu aos Stories de Pietra. O ator, que sempre foi discreto desde que terminou com Mariana Goldfarb em 2023, não esconde a empolgação: além de interagir nas fotos dela, já foi visto buscando a jovem na porta da faculdade.

Amigos de Pietra contam que o sentimento é correspondido. A estudante até diminuiu as saídas para festas no Rio de Janeiro e tem preferido fazer programas mais caseiros e tranquilos ao lado do ator.

Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond

Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
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Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram

Antes de se envolver com Cauã Reymond, Pietra já chamava a atenção na internet. Ela viveu um romance rápido com o surfista Gabriel Medina e também viajou para o exterior com João Silva, filho do Faustão.

A estudante mora em uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além disso, jogadores como Richarlison e Vini Jr. já costumavam reagir às fotos dela, mas esses flertes não passaram de curtidas e não viraram romance.

Com informações do Extra. 

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Tags:

Bahia Cauã Reymond Itacaré Pietra Cupello

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