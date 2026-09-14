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Causa da morte da atriz Hayden Panettiere é revelada, diz site

Artista teria ingerido uma substância contaminada durante uma viagem em agosto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:36

Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 Crédito: Divulgação

A atriz Hayden Panettiere, que morreu aos 36 anos, no dia 17 de agosto, foi vítima de uma overdose acidental de oxicodona misturada com fentanil, enquanto estava hospedada em um apartamento alugado na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. 

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Segundo o site TMZ, a atriz da série 'Heroes' havia comprado os comprimidos de um fornecedor clandestino em Los Angeles. Agora, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) investiga o histórico de compras da artista para identificar e prender o traficante responsável por vender o opioide contaminado.

Ao encontrá-la desacordada no imóvel, o namorado dela, Brian Hickerson, tentou socorrê-la aplicando Narcan, um medicamento indicado para reverter overdoses, e acionou a emergência, mas os socorristas não conseguiram reverter o quadro.

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Conhecida por interpretar a líder de torcida Claire Bennet em 'Heroes' e a cantora Juliette Barnes em 'Nashville', Hayden falava abertamente sobre sua batalha contra a dependência química. No início do ano, ela lançou um livro de memórias detalhando o impacto do alcoolismo e da depressão em sua vida.

A atriz deixa uma filha de 11 anos, Kaya, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-boxeador Wladimir Klitschko, enquanto os laudos toxicológicos oficiais ainda aguardam a finalização dos exames laboratoriais para o encerramento do caso.

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