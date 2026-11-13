LUTO

Causa da morte da influenciadora Vivi Motta é revelada pela Polícia Civil

Jovem de 23 anos morreu na última segunda-feira (9), no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 12:19

Vivi Motta Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro esclareceu as circunstâncias da morte da influenciadora Vivi Motta, aos 23 anos. A jovem morreu na última segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, ela tirou a própria vida e, com a determinação da causa da morte, não há previsão de novos desdobramentos para o caso.

O registro foi feito inicialmente na 14ª DP (Leblon) e, posteriormente, encaminhado à 15ª DP (Gávea), responsável pela investigação.

Vivi Motta 1 de 11

Victoria Motta e Motta Zammit morava em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela era filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, fundador de uma empresa de gestão e operação de alimentos e bebidas em arenas, estádios, festivais e eventos. Seu pai biológico é George Motta.

Estudante de Direito, Vivi também produzia conteúdo sobre moda, estilo e rotina nas redes sociais. Ela acumulava mais de 31 mil seguidores no TikTok. Após a notícia da morte, seu perfil no Instagram foi desativado, enquanto a conta no TikTok passou a ser privada.

Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, a influenciadora falou sobre como conciliava a formação acadêmica com a produção de conteúdo. Na ocasião, explicou que os estudos em Direito contribuíam para desenvolver um olhar mais analítico, enquanto a moda permitia explorar sua criatividade.

O velório aconteceu na quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, e reuniu personalidades próximas à família, como a socialite Narcisa Tamborindeguy e Helcius Pitanguy, filho do cirurgião plástico Ivo Pitanguy.

Após a cerimônia, amigos e familiares também se reuniram na praia para uma despedida. Vestidos com camisas estampadas com o rosto da influenciadora, eles formaram um círculo em oração e soltaram balões brancos.