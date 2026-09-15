Causa da morte de produtor de conteúdo adulto é revelada

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:29
Há cerca de um mês, o ator pornô foi encontrado morto em Michigan, nos Estados Unidos. Durante as investigações foi concluído que Christian Styles morreu pelo consumo excessivo de álcool e pelo uso de kratom, conhecido como “heroína de posto de gasolina”, segundo o portal TMZ.
De acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Wayne, em Michigan, Styles morreu por causa da intoxicação do álcool e mitraginina, um princípio ativo do kratom, produto vendido sem receita médica para alívio da dor e aumento de energia.
Christian Styles
Segundo o TMZ, o relatório explicou que Styles tinha concentração de álcool de 0,168 no sangue, além de mitraginina e outros produtos de degradação no sangue.
O ator foi encontrado em um quarto de sua casa quando seus pais foram verificar como ele estava.
O relatório explica ainda que Styles estava sob o efeito de várias substâncias e tinha um histórico de abuso de heroína e metanfetamina, e que além disso, seus pais o estavam checando de hora em hora. A última vez que se teve notícias dele com vida foi às 15h.
Ainda de acordo com o TMZ, os pais de Styles explicaram aos investigadores que ele tinha histórico de overdose e outros problemas com a polícia. Não foi encontrada nenhuma droga no local, mas suspeitou-se de uma overdose acidental.