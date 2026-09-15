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Causa da morte de produtor de conteúdo adulto é revelada

Christian Styles foi encontrado morto em uma casa em Michigan

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:29

Christian Styles
Christian Styles Crédito: Reprodução

Há cerca de um mês, o ator pornô foi encontrado morto em Michigan, nos Estados Unidos. Durante as investigações foi concluído que Christian Styles morreu pelo consumo excessivo de álcool e pelo uso de kratom, conhecido como “heroína de posto de gasolina”, segundo o portal TMZ.

De acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Wayne, em Michigan, Styles morreu por causa da intoxicação do álcool e mitraginina, um princípio ativo do kratom, produto vendido sem receita médica para alívio da dor e aumento de energia.

Christian Styles

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Segundo o TMZ, o relatório explicou que Styles tinha concentração de álcool de 0,168 no sangue, além de mitraginina e outros produtos de degradação no sangue.

O ator foi encontrado em um quarto de sua casa quando seus pais foram verificar como ele estava.

O relatório explica ainda que Styles estava sob o efeito de várias substâncias e tinha um histórico de abuso de heroína e metanfetamina, e que além disso, seus pais o estavam checando de hora em hora. A última vez que se teve notícias dele com vida foi às 15h.

Ainda de acordo com o TMZ, os pais de Styles explicaram aos investigadores que ele tinha histórico de overdose e outros problemas com a polícia. Não foi encontrada nenhuma droga no local, mas suspeitou-se de uma overdose acidental.

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Morte Christian Styles

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