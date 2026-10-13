Cavernas de Minas Gerais guardam registros de 12 mil anos, levam visitantes por trilhas entre paredões, formações rochosas e paisagens preservadas

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Agência Correio
Kaíky Almeida
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:23
No norte de Minas Gerais, um conjunto de cavernas guarda registros de uma história que começou milhares de anos antes da formação das cidades brasileiras. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu reúne cerca de 200 cavernas catalogadas e mais de 80 sítios arqueológicos, com vestígios da presença humana que remontam a pelo menos 12 mil anos.
O cenário combina enormes formações rochosas, pinturas rupestres e caminhos cercados por vegetação. Reconhecida como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, a área protegida se estende por mais de 56 mil hectares e abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões.
Uma das formações mais conhecidas do parque, marcada por grandes aberturas e paredões rochosos.
Entre os principais atrativos está a Gruta do Janelão, onde a dimensão dos paredões e os registros deixados por antigos habitantes transformam a caminhada em um encontro com diferentes períodos da história da região.
As marcas preservadas nas rochas estão entre os elementos mais importantes do Peruaçu. Os sítios arqueológicos ajudam a documentar a presença de populações antigas e revelam parte da relação desses grupos com o território.
As pinturas rupestres dividem espaço com formações geológicas que caracterizam a paisagem. Em diferentes pontos do parque, o visitante encontra abrigos naturais e paredões que conservam registros do passado.
O conjunto arqueológico faz parte de uma área que também apresenta grande diversidade ambiental. O território reúne características da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica, criando contrastes entre a vegetação e as estruturas rochosas.
Uma das experiências mais conhecidas do parque é o percurso pela Gruta do Janelão. A formação se destaca pelas grandes aberturas e pela presença de monumentos geológicos que podem ser observados durante a caminhada.
O trajeto tem aproximadamente 4,8 quilômetros e passa por áreas com pinturas rupestres e paredões de grandes dimensões. Ao longo do caminho, a paisagem alterna espaços abertos e trechos marcados pela presença das rochas.
Outras trilhas permitem conhecer lapas, arcos naturais e diferentes sítios arqueológicos. Os percursos apresentam níveis variados de dificuldade e exigem acompanhamento de condutores autorizados.
Criado em 1999, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
A unidade abriga mais de duas mil espécies de animais e plantas, distribuídas em uma região de características ambientais diversas. A conservação desse território protege tanto a biodiversidade quanto os registros arqueológicos encontrados nas cavernas.
O nome Peruaçu também carrega uma ligação histórica com os povos indígenas xacriabás, associados à região.
A visitação organizada permite conhecer parte desse patrimônio sem dispensar os cuidados necessários para preservar os ambientes naturais e os vestígios históricos.
O Peruaçu recebe visitantes durante todo o ano, mas o clima apresenta diferenças importantes entre as estações.
De novembro a abril, a região passa pelo período chuvoso. Já entre maio e outubro predomina a estação seca, informação que pode ajudar no planejamento das caminhadas.
Segundo as informações divulgadas pelo Sou BH, a visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, com entrada nos atrativos até as 14h.
A entrada do parque fica na comunidade de Fabião I, no km 155 da BR-135, aproximadamente 45 quilômetros distante de Januária.
Para quem chega de avião, o aeroporto mais próximo indicado pela matéria de referência é o de Montes Claros, a cerca de 200 quilômetros da entrada. A partir da cidade, é possível seguir de ônibus em direção a Januária ou Itacarambi.
Também existem conexões rodoviárias com origem em Belo Horizonte e Brasília.
O planejamento antecipado é importante porque os atrativos estão distribuídos por uma extensa área protegida e os trajetos possuem características diferentes.
Nas cavernas do Peruaçu, o principal patrimônio está justamente nessa convivência entre natureza e arqueologia. As pinturas preservadas nos paredões permitem observar vestígios de uma ocupação humana milenar em um cenário que continua protegido no interior de Minas Gerais.