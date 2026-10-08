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Céline Dion leva tombo durante show em Paris e viraliza; veja momento

Em vídeo que circula nas redes, a cantora aparece cantando e dançando no palco quando perde o equilíbrio e cai

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:36

Céline Dion passa bem
Céline Dion passa bem Crédito: Reprodução | Twitter

A cantora Céline Dion, de 58 anos, virou assunto nas redes sociais após levar um tombo no palco durante um show em Paris, na França, nesta quarta-feira (7), marcando seu retorno, após seis anos afastada por questões de saúde.

Em vídeo que circula nas redes, a cantora aparece cantando e dançando no palco quando perde o equilíbrio e cai.

Céline Dion anuncia retorno aos palcos

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram
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Céline Dion anuncia retorno aos palcos após tratamento de doença rara por Reprodução/Instagram

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Contudo, ela se levanta rapidamente e segue a apresentação, dando um ‘joinha’ aos preocupados.

Nos comentários, fãs elogiaram a maneira como a artista se levantou e continuou dançando. “Ela caiu graciosamente!”, escreveu um internauta.

“Ela é a definição de graça”, comentou outro. “Eu estaria lá embaixo tentando levantar até agora”, brincou um terceiro.

O episódio aconteceu durante a temporada de Céline Dion Paris 2026-2027, na Plenitude Arena, em Nanterre, nos arredores da capital francesa.

A cantora iniciou a série de apresentações no dia 12 de setembro, marcando seu retorno aos shows completos.

A artista foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022, uma doença neurológica rara e autoimune que pode provocar rigidez muscular e espasmos. Por isso, ela cancelou a turnê Courage World Tour e passou a se dedicar ao tratamento.

Antes da volta, Céline fez uma apresentação especial na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024.

Na ocasião, cantou no alto da Torre Eiffel. A residência em Paris terá 16 apresentações nesta primeira temporada, com shows até 17 de outubro, e outras dez datas em maio de 2027.

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Céline Dion

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