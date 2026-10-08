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Céline Dion leva tombo durante show em Paris e viraliza; veja momento

Em vídeo que circula nas redes, a cantora aparece cantando e dançando no palco quando perde o equilíbrio e cai

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:36

Céline Dion passa bem Crédito: Reprodução | Twitter

A cantora Céline Dion, de 58 anos, virou assunto nas redes sociais após levar um tombo no palco durante um show em Paris, na França, nesta quarta-feira (7), marcando seu retorno, após seis anos afastada por questões de saúde.

Em vídeo que circula nas redes, a cantora aparece cantando e dançando no palco quando perde o equilíbrio e cai.

Céline Dion anuncia retorno aos palcos 1 de 4

Céline Dion est épaulée par du playback, que tout ceci est triste... https://t.co/6SCfFbrTZ9 — ????? - ?????? ♱ (@Reine_Margot2) October 8, 2026

Contudo, ela se levanta rapidamente e segue a apresentação, dando um ‘joinha’ aos preocupados.

Nos comentários, fãs elogiaram a maneira como a artista se levantou e continuou dançando. “Ela caiu graciosamente!”, escreveu um internauta.

“Ela é a definição de graça”, comentou outro. “Eu estaria lá embaixo tentando levantar até agora”, brincou um terceiro.

O episódio aconteceu durante a temporada de Céline Dion Paris 2026-2027, na Plenitude Arena, em Nanterre, nos arredores da capital francesa.

A cantora iniciou a série de apresentações no dia 12 de setembro, marcando seu retorno aos shows completos.

A artista foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022, uma doença neurológica rara e autoimune que pode provocar rigidez muscular e espasmos. Por isso, ela cancelou a turnê Courage World Tour e passou a se dedicar ao tratamento.

Antes da volta, Céline fez uma apresentação especial na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024.