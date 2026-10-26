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Celso Freitas revela motivo para se aposentar após 56 anos de carreira

Jornalista fará sua última apresentação no SBT News nesta segunda-feira (26) e diz que quer aproveitar mais o tempo livre

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:35

Celso Freitas se aposenta após 56 anos de jornalismo
Celso Freitas se aposenta após 56 anos de jornalismo Crédito: Divulgação/SBT

O jornalista Celso Freitas anunciou sua aposentadoria da televisão nesta segunda-feira (26), após 56 anos de carreira. O profissional se despede do SBT News, onde apresentava o principal telejornal da emissora, para dedicar mais tempo à vida pessoal.

Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, Celso explicou que a decisão vem do desejo de aproveitar uma nova fase. “Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada”, afirmou.

Jornalista Celso Freitas

Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas é demitido da Record após 21 anos na emissora por Reprodução/Instagram
Celso Freitas por Reprodução
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Jornalista Celso Freitas por Reprodução

O jornalista também relembrou a participação na estreia de canais de notícias e agradeceu pelas oportunidades ao longo da trajetória. Ele destacou sua passagem pela Globo News, Record News e, mais recentemente, pelo SBT News, ressaltando o tratamento recebido e a possibilidade de desenvolver um trabalho diferente da cobertura diária de notícias.

Nas redes sociais, Celso confirmou a despedida e convidou o público a acompanhar sua última apresentação. “Hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação no Jornal do SBT News. Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última, e eu conto com a sua audiência”, declarou.

Trajetória na TV

Celso Freitas começou a carreira no rádio na década de 1970 e chegou à TV Globo em 1973. Na emissora, apresentou o Jornal Nacional e, em 1994, esteve à frente do Fantástico. Ao longo dos anos, participou da cobertura de acontecimentos marcantes, como a morte do piloto Ayrton Senna.

Em 2004, deixou a Globo e foi contratado pela Record, onde apresentou programas como Domingo Espetacular e Jornal da Record. O jornalista permaneceu na emissora até 2025, antes de seguir para o SBT News.

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