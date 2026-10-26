TELEVISÃO

Celso Freitas revela motivo para se aposentar após 56 anos de carreira

Jornalista fará sua última apresentação no SBT News nesta segunda-feira (26) e diz que quer aproveitar mais o tempo livre

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:35

Celso Freitas se aposenta após 56 anos de jornalismo Crédito: Divulgação/SBT

O jornalista Celso Freitas anunciou sua aposentadoria da televisão nesta segunda-feira (26), após 56 anos de carreira. O profissional se despede do SBT News, onde apresentava o principal telejornal da emissora, para dedicar mais tempo à vida pessoal.

Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, Celso explicou que a decisão vem do desejo de aproveitar uma nova fase. “Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada”, afirmou.

Jornalista Celso Freitas 1 de 7

O jornalista também relembrou a participação na estreia de canais de notícias e agradeceu pelas oportunidades ao longo da trajetória. Ele destacou sua passagem pela Globo News, Record News e, mais recentemente, pelo SBT News, ressaltando o tratamento recebido e a possibilidade de desenvolver um trabalho diferente da cobertura diária de notícias.

Nas redes sociais, Celso confirmou a despedida e convidou o público a acompanhar sua última apresentação. “Hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação no Jornal do SBT News. Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última, e eu conto com a sua audiência”, declarou.

Trajetória na TV

Celso Freitas começou a carreira no rádio na década de 1970 e chegou à TV Globo em 1973. Na emissora, apresentou o Jornal Nacional e, em 1994, esteve à frente do Fantástico. Ao longo dos anos, participou da cobertura de acontecimentos marcantes, como a morte do piloto Ayrton Senna.