ENTENDA

Celso Portiolli é criticado por discurso no Teleton, diz que repetiria '10 mil vezes' e web volta a detoná-lo: 'Pura soberba'

Apresentador afirmou que usou técnica de oratória para pressionar por doações à AACD, mas nova declaração também provocou reações negativas nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:09

Celso Portiolli Crédito: Reprodução

Celso Portiolli se pronunciou após receber críticas pelo tom adotado durante um apelo por doações na edição deste ano do Teleton. Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (9), o apresentador explicou que não estava irritado, mas utilizou uma técnica de oratória para transmitir a urgência da campanha em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A justificativa, no entanto, também foi alvo de comentários negativos.

"Eu usei a técnica mais antiga da oratória. O que eu usei foi veemência. É você falar firme, é você falar forte, é você falar com determinação, é você passar urgência", explicou.

Apartamento de Celso Portiolli 1 de 8

Alguns internautas consideraram agressiva a maneira como o apresentador cobrou a participação do público na reta final do Teleton, que arrecada recursos para a AACD. Segundo Celso, a decisão de adotar uma postura mais incisiva aconteceu depois que a equipe percebeu dificuldades para alcançar a meta de R$ 30 milhões. Ele falou que a campanha enfrentou instabilidades no sistema de pagamentos via Pix desde sexta-feira (6), o que prejudicou as doações.

Ainda de acordo com o apresentador, na noite de sábado (7), a equipe percebeu que dificilmente conseguiria atingir o valor esperado. A estimativa era de que a arrecadação terminasse entre R$ 22 milhões e R$ 23 milhões. Diante do cenário, Celso decidiu pelo apelo ao público.

"E aí eu assumi a responsabilidade. Eu falei: 'Não, eu vou lá. Eu sei os números do meu programa, eu sei quanto que eu vendo por hora no meu programa. Então, eu fui lá e falei: Deixa comigo, eu vou assumir essa responsabilidade'", contou.

Celso Portiolli diz que não se arrepende

O apresentador também comentou que sua postura mais séria pode ter causado estranhamento entre os telespectadores acostumados a acompanhá-lo no comando do Domingo Legal. Ele destacou que aprendeu sobre oratória com Silvio Santos e que sua personalidade vai além da imagem descontraída da televisão.

"As pessoas que estão acostumadas a me ver há 32 anos rindo na televisão acham que eu sou aquele cara de domingo da televisão. Eu não sou aquele cara de domingo da televisão, não. Eu sou empresário, sou pai de família, sou cristão. Eu sou um cara sério", declarou.

Celso ainda afirmou que não se arrepende da maneira como conduziu o apelo e que repetiria a atitude caso fosse necessário para garantir os recursos destinados aos atendimentos da instituição. "Se eu tiver que fazer 10 mil vezes o que eu fiz no Teleton, farei, independentemente se você vai gostar ou não", afirmou.

Nova declaração também recebe críticas

A explicação não encerrou a repercussão negativa nas redes sociais. Após a publicação do vídeo, internautas voltaram a questionar a postura do apresentador, com comentários sobre arrogância e falta de humildade.

"O Celso era maravilhoso, até se juntar ao Ratinho, César Filho, Marcão do Povo e por aí vai... Ele mudou bastante", escreveu uma pessoa. "Nossa, que humilde, hein? Pura soberba", comentou outra. Também houve quem questionasse a cobrança por doações: "Só doar seu salário que já bateria a meta".