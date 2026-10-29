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Celso Portiolli se manifesta sobre política, cita esquerda e direita e surpreende com declaração

Apresentador fez declaração durante evento de lançamento do Teleton 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:41

Celso Portiolli Crédito: Reprodução

Celso Portiolli chamou atenção ao falar sobre política e defender que a solidariedade esteja acima das diferenças ideológicas. Durante a apresentação do Teleton 2026 à imprensa, o apresentador do Domingo Legal, do SBT, afirmou que a ajuda ao próximo não deve ser dividida entre direita e esquerda.

"Eu acho que o bem não tem lado, né? Ponto. A AACD não tem duas portas. Você não entra pela direita ou entra pela esquerda. É uma porta só", declarou o comunicador, que é padrinho da campanha promovida pelo SBT em parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Apartamento de Celso Portiolli 1 de 8

O Teleton 2026 será exibido nos dias 6 e 7 de novembro e tem como meta arrecadar R$ 30 milhões para a instituição. Em meio à polarização política após as eleições presidenciais, a campanha busca mobilizar pessoas de diferentes posicionamentos em torno da causa.

A jornalista Simone Queiroz, responsável pela condução do evento de apresentação, também destacou a importância da união. "Se por um acaso, as pessoas se veem divididas, mais do que nunca, o Teleton é um motivo para nós nos unirmos de novo em torno de uma causa que é tão importante e que pode servir a qualquer um", afirmou.

Celso Portiolli destaca solidariedade no Teleton

O apresentador também relacionou a campanha deste ano ao slogan "O que te move?", que propõe uma reflexão sobre generosidade e ajuda ao próximo. "O que move a gente é a solidariedade, a generosidade, é poder fazer algo por alguém", disse.

Celso Portiolli 1 de 10

Portiolli ressaltou que o resultado da arrecadação depende da participação coletiva, inclusive de pessoas que contribuem com pequenas quantias por meio de doações via Pix. "É essa união dessas pessoas todas que faz um grande resultado e ajuda tantas pessoas", acrescentou.