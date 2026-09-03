Celular carregando devagar? 5 coisas para conferir antes de trocar a bateria

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:00
O celular costumava carregar rapidamente, mas agora parece passar uma eternidade conectado à tomada? Antes de concluir que chegou a hora de trocar a bateria, vale investigar outros componentes e hábitos que também podem reduzir a velocidade do carregamento.
Em alguns casos, o problema está em acessórios desgastados ou incompatíveis. Em outros, uma simples mudança na forma de usar o aparelho enquanto ele está conectado à tomada pode fazer diferença.
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Confira o cabo
Cabos sofrem desgaste com o uso diário, principalmente próximo aos conectores. Dobras, partes descascadas, mau contato ou necessidade de encontrar uma determinada posição para começar a carregar são sinais de que o acessório merece atenção.
Teste outro cabo compatível e em boas condições antes de atribuir o problema à bateria.
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Verifique o carregador
A potência do adaptador influencia a velocidade de carregamento. Usar um carregador de baixa potência em um aparelho compatível com carregamento mais rápido pode aumentar consideravelmente o tempo necessário para completar a carga.
Além disso, celular, cabo e adaptador precisam ser compatíveis com o padrão de carregamento utilizado. O ideal é seguir as especificações recomendadas pelo fabricante do aparelho.
Observe a entrada do celular
Poeira e fiapos podem se acumular na porta de carregamento e prejudicar o encaixe do conector. Se o cabo parece frouxo ou desconecta facilmente, vale observar se existe sujeira visível.
Não introduza objetos metálicos ou pontiagudos na entrada. Caso seja necessária uma limpeza mais profunda, o mais seguro é procurar assistência técnica.
Evite usar o celular enquanto ele carrega
Jogar, assistir a vídeos, usar GPS ou executar outras tarefas pesadas enquanto o aparelho está conectado faz o celular consumir energia ao mesmo tempo em que tenta repor a carga.
O aparelho também pode esquentar. Para proteger os componentes, alguns celulares reduzem automaticamente a velocidade de carregamento quando a temperatura fica elevada.
Confira a temperatura do aparelho
Calor excessivo é outro fator que pode interferir no carregamento. Deixar o celular no sol, dentro de um carro quente ou executar aplicativos pesados durante a carga pode elevar a temperatura.
Se o aparelho estiver muito quente, interrompa atividades mais exigentes e deixe-o em um ambiente fresco e ventilado. Não coloque o celular na geladeira ou no freezer para tentar resfriá-lo rapidamente.
E quando pode ser a bateria?
Se o celular continua carregando muito lentamente mesmo depois de testar um cabo e carregador adequados, verificar a entrada e evitar o uso durante a carga, a bateria pode precisar ser avaliada.
Outros sinais, como autonomia muito menor do que antes, desligamentos inesperados ou bateria estufada, também merecem atenção. No caso de inchaço, o aparelho não deve continuar sendo utilizado ou carregado até ser avaliado por assistência técnica.