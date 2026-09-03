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Celular carregando devagar? 5 coisas para conferir antes de trocar a bateria

Problema nem sempre significa que a bateria está com defeito; cabo, carregador, sujeira na entrada e até o uso do aparelho durante a carga podem interferir

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:00

O uso diário do celular pode fazer o armazenamento diminuir aos poucos, especialmente com aplicativos, fotos e arquivos temporários. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

O celular costumava carregar rapidamente, mas agora parece passar uma eternidade conectado à tomada? Antes de concluir que chegou a hora de trocar a bateria, vale investigar outros componentes e hábitos que também podem reduzir a velocidade do carregamento.

Em alguns casos, o problema está em acessórios desgastados ou incompatíveis. Em outros, uma simples mudança na forma de usar o aparelho enquanto ele está conectado à tomada pode fazer diferença.

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Confira o cabo

Cabos sofrem desgaste com o uso diário, principalmente próximo aos conectores. Dobras, partes descascadas, mau contato ou necessidade de encontrar uma determinada posição para começar a carregar são sinais de que o acessório merece atenção.

Teste outro cabo compatível e em boas condições antes de atribuir o problema à bateria.

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Verifique o carregador

A potência do adaptador influencia a velocidade de carregamento. Usar um carregador de baixa potência em um aparelho compatível com carregamento mais rápido pode aumentar consideravelmente o tempo necessário para completar a carga.

Além disso, celular, cabo e adaptador precisam ser compatíveis com o padrão de carregamento utilizado. O ideal é seguir as especificações recomendadas pelo fabricante do aparelho.

Observe a entrada do celular

Poeira e fiapos podem se acumular na porta de carregamento e prejudicar o encaixe do conector. Se o cabo parece frouxo ou desconecta facilmente, vale observar se existe sujeira visível.

Não introduza objetos metálicos ou pontiagudos na entrada. Caso seja necessária uma limpeza mais profunda, o mais seguro é procurar assistência técnica.

Evite usar o celular enquanto ele carrega

Jogar, assistir a vídeos, usar GPS ou executar outras tarefas pesadas enquanto o aparelho está conectado faz o celular consumir energia ao mesmo tempo em que tenta repor a carga.

O aparelho também pode esquentar. Para proteger os componentes, alguns celulares reduzem automaticamente a velocidade de carregamento quando a temperatura fica elevada.

Confira a temperatura do aparelho

Calor excessivo é outro fator que pode interferir no carregamento. Deixar o celular no sol, dentro de um carro quente ou executar aplicativos pesados durante a carga pode elevar a temperatura.

Se o aparelho estiver muito quente, interrompa atividades mais exigentes e deixe-o em um ambiente fresco e ventilado. Não coloque o celular na geladeira ou no freezer para tentar resfriá-lo rapidamente.

E quando pode ser a bateria?

Se o celular continua carregando muito lentamente mesmo depois de testar um cabo e carregador adequados, verificar a entrada e evitar o uso durante a carga, a bateria pode precisar ser avaliada.