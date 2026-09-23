CENIPA localiza ‘caixa-preta’ de helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:39
O CENIPA localizou o gravador de voz da cabine, conhecido como “caixa-preta”, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina. O equipamento será encaminhado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília, onde os investigadores vão iniciar a extração e a análise das informações registradas.
A Ação Inicial da investigação foi concluída às 15h30 desta quarta-feira (23). Durante essa etapa, investigadores credenciados fizeram a coleta de evidências, verificaram os danos provocados pela aeronave e reuniram informações que serão utilizadas nas próximas fases da apuração.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
Com o encerramento desse trabalho preliminar, a investigação entra agora na fase de Análise de Dados. Serão examinados aspectos relacionados ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, além de componentes, equipamentos e sistemas da aeronave.
O CENIPA ressaltou que a investigação tem como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando necessário, emitir recomendações de segurança para evitar novas ocorrências.
Após a liberação da área pelo CENIPA, os demais destroços foram entregues à autoridade policial, que deverá manter o local isolado e preservado. A remoção da aeronave e dos bens transportados é responsabilidade do operador, conforme previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica.
O helicóptero PP-MGR caiu em Urubici após desaparecer durante um voo em Santa Catarina. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu no acidente.
O CENIPA informou que a investigação será concluída no menor prazo possível, levando em consideração a complexidade da ocorrência e o tempo necessário para analisar todas as evidências.