ACIDENTE

CENIPA localiza ‘caixa-preta’ de helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados

Gravador de voz da cabine será levado a Brasília; Ação Inicial no local do acidente, em Urubici (SC), foi concluída nesta quarta-feira (23)

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:39

CENIPA localiza a “caixa-preta” do helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados do voo Crédito: Reprodução

O CENIPA localizou o gravador de voz da cabine, conhecido como “caixa-preta”, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina. O equipamento será encaminhado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília, onde os investigadores vão iniciar a extração e a análise das informações registradas.

A Ação Inicial da investigação foi concluída às 15h30 desta quarta-feira (23). Durante essa etapa, investigadores credenciados fizeram a coleta de evidências, verificaram os danos provocados pela aeronave e reuniram informações que serão utilizadas nas próximas fases da apuração.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

Com o encerramento desse trabalho preliminar, a investigação entra agora na fase de Análise de Dados. Serão examinados aspectos relacionados ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, além de componentes, equipamentos e sistemas da aeronave.

O CENIPA ressaltou que a investigação tem como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando necessário, emitir recomendações de segurança para evitar novas ocorrências.

Após a liberação da área pelo CENIPA, os demais destroços foram entregues à autoridade policial, que deverá manter o local isolado e preservado. A remoção da aeronave e dos bens transportados é responsabilidade do operador, conforme previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica.

O helicóptero PP-MGR caiu em Urubici após desaparecer durante um voo em Santa Catarina. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu no acidente.