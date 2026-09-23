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CENIPA localiza ‘caixa-preta’ de helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados

Gravador de voz da cabine será levado a Brasília; Ação Inicial no local do acidente, em Urubici (SC), foi concluída nesta quarta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:39

CENIPA localiza a “caixa-preta” do helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados do voo
CENIPA localiza a “caixa-preta” do helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados do voo Crédito: Reprodução

O CENIPA localizou o gravador de voz da cabine, conhecido como “caixa-preta”, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina. O equipamento será encaminhado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília, onde os investigadores vão iniciar a extração e a análise das informações registradas.

A Ação Inicial da investigação foi concluída às 15h30 desta quarta-feira (23). Durante essa etapa, investigadores credenciados fizeram a coleta de evidências, verificaram os danos provocados pela aeronave e reuniram informações que serão utilizadas nas próximas fases da apuração.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Com o encerramento desse trabalho preliminar, a investigação entra agora na fase de Análise de Dados. Serão examinados aspectos relacionados ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, além de componentes, equipamentos e sistemas da aeronave.

O CENIPA ressaltou que a investigação tem como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando necessário, emitir recomendações de segurança para evitar novas ocorrências.

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Após a liberação da área pelo CENIPA, os demais destroços foram entregues à autoridade policial, que deverá manter o local isolado e preservado. A remoção da aeronave e dos bens transportados é responsabilidade do operador, conforme previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica.

O helicóptero PP-MGR caiu em Urubici após desaparecer durante um voo em Santa Catarina. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu no acidente.

O CENIPA informou que a investigação será concluída no menor prazo possível, levando em consideração a complexidade da ocorrência e o tempo necessário para analisar todas as evidências.

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