CIÊNCIA

Cérebro de mosca é reconstruído com inteligência artificial, acaba sendo usado para jogar videogame e testa operações com criptomoedas

Um mapa com mais de 166 mil neurônios abriu caminho para experiências digitais inusitadas depois de ser disponibilizado publicamente.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:15

Mapa digital do cérebro da mosca reúne mais de 166 mil neurônios e cerca de 125 milhões de conexões. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Um cérebro de mosca pode parecer pequeno demais para despertar grandes expectativas. Só que o mapa digital de um exemplar macho da espécie Drosophila melanogaster acaba de ganhar usos que vão muito além da pesquisa científica.

Pesquisadores reconstruíram o sistema nervoso central completo do inseto com ajuda de inteligência artificial. O resultado reúne mais de 166 mil neurônios e aproximadamente 125 milhões de conexões sinápticas. Poucos dias depois da divulgação do trabalho, desenvolvedores começaram a utilizar o modelo em experiências com videogames, classificação de e-mails e até operações simuladas com criptomoedas.

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Como o cérebro foi reconstruído

O projeto MaleCNS v1.0 nasceu de uma colaboração entre o HHMI Janelia Research Campus, Google Research, Universidade de Cambridge e outros pesquisadores. Para construir o mapa, os cientistas produziram milhões de imagens de cortes extremamente finos do sistema nervoso da mosca.

Ferramentas computacionais e de inteligência artificial ajudaram a combinar essas imagens bidimensionais em reconstruções tridimensionais das estruturas neurais. O conjunto também inclui o cordão nervoso ventral, estrutura que pode ser comparada, de forma aproximada, à medula espinhal.

O resultado permite observar como diferentes neurônios estão conectados e acompanhar caminhos que levam de estímulos sensoriais até respostas motoras. O banco de dados MaleCNS v1.0 foi disponibilizado para exploração e download, o que abriu espaço para novos experimentos fora dos laboratórios que produziram o mapa.

Da ciência para os videogames

Um dos primeiros usos chamou atenção pelo contraste entre a complexidade do projeto científico e a simplicidade de um videogame.

O engenheiro Alex Wormuth conectou o modelo digital ao clássico Doom. Na experiência, cada quadro do jogo fornece estímulos aos neurônios sensoriais simulados. A atividade resultante é então transformada em comandos para controlar o personagem.

O sistema também recebeu um mecanismo de reforço. Quando o personagem sofre dano no jogo, determinados neurônios associados à dopamina recebem um estímulo. Outros desenvolvedores fizeram experiências semelhantes com títulos como Super Mario 64 e Beat Saber.

A ideia não significa que uma mosca viva esteja jogando. O que existe é uma simulação computacional baseada no mapa das conexões de um sistema nervoso biológico.

O teste com criptomoedas

O mesmo princípio chegou ao mercado digital. O projeto Stonkfly colocou uma simulação com cerca de 166,7 mil neurônios diante de gráficos financeiros para experimentar operações com criptomoedas.

Na configuração descrita pelos responsáveis, ganhos e perdas em uma carteira virtual funcionam como estímulos diferentes para o modelo. O objetivo do experimento é observar se uma rede baseada em conexões biológicas consegue alterar seu comportamento diante de recompensas e resultados negativos.

Isso não significa que o modelo tenha demonstrado capacidade comprovada de obter lucro. O próprio projeto ressalta que mudanças nas conexões durante a simulação não comprovam aprendizado financeiro ou desempenho superior no mercado.

O que o mapa não mostra

Apesar dos experimentos, existe uma diferença fundamental entre reproduzir as conexões de um cérebro e reproduzir um organismo vivo.

O conectoma é um mapa estrutural. Ele mostra como os neurônios estão ligados, mas não reproduz toda a complexidade bioquímica de um cérebro funcionando. Por isso, as demonstrações digitais não representam uma mosca consciente dentro de um computador.