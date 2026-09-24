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Cérebro de mosca é reconstruído com inteligência artificial, acaba sendo usado para jogar videogame e testa operações com criptomoedas

Um mapa com mais de 166 mil neurônios abriu caminho para experiências digitais inusitadas depois de ser disponibilizado publicamente.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:15

Mapa digital do cérebro da mosca reúne mais de 166 mil neurônios e cerca de 125 milhões de conexões.
Mapa digital do cérebro da mosca reúne mais de 166 mil neurônios e cerca de 125 milhões de conexões. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Um cérebro de mosca pode parecer pequeno demais para despertar grandes expectativas. Só que o mapa digital de um exemplar macho da espécie Drosophila melanogaster acaba de ganhar usos que vão muito além da pesquisa científica.

Pesquisadores reconstruíram o sistema nervoso central completo do inseto com ajuda de inteligência artificial. O resultado reúne mais de 166 mil neurônios e aproximadamente 125 milhões de conexões sinápticas. Poucos dias depois da divulgação do trabalho, desenvolvedores começaram a utilizar o modelo em experiências com videogames, classificação de e-mails e até operações simuladas com criptomoedas.

Cérebro de mosca é reconstruído com inteligência artificial e acaba usado para jogar videogame e testar operações com criptomoedas

Pesquisadores usaram inteligência artificial para transformar milhões de imagens de cortes neurais em um mapa tridimensional. por Reprodução/Wikimedia Commons
Simulação baseada no cérebro da mosca também foi testada em operações virtuais com criptomoedas. por Reprodução/Wikimedia Commons
Modelo digital do cérebro de mosca foi usado em experimentos que envolvem videogames e estímulos neurais. por Reprodução/Wikimedia Commons
Reconstrução em 3D permite visualizar como os neurônios da Drosophila melanogaster estão conectados. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Pesquisadores usaram inteligência artificial para transformar milhões de imagens de cortes neurais em um mapa tridimensional. por Reprodução/Wikimedia Commons

Como o cérebro foi reconstruído

O projeto MaleCNS v1.0 nasceu de uma colaboração entre o HHMI Janelia Research Campus, Google Research, Universidade de Cambridge e outros pesquisadores. Para construir o mapa, os cientistas produziram milhões de imagens de cortes extremamente finos do sistema nervoso da mosca.

Ferramentas computacionais e de inteligência artificial ajudaram a combinar essas imagens bidimensionais em reconstruções tridimensionais das estruturas neurais. O conjunto também inclui o cordão nervoso ventral, estrutura que pode ser comparada, de forma aproximada, à medula espinhal.

O resultado permite observar como diferentes neurônios estão conectados e acompanhar caminhos que levam de estímulos sensoriais até respostas motoras. O banco de dados MaleCNS v1.0 foi disponibilizado para exploração e download, o que abriu espaço para novos experimentos fora dos laboratórios que produziram o mapa.

Da ciência para os videogames

Um dos primeiros usos chamou atenção pelo contraste entre a complexidade do projeto científico e a simplicidade de um videogame.

O engenheiro Alex Wormuth conectou o modelo digital ao clássico Doom. Na experiência, cada quadro do jogo fornece estímulos aos neurônios sensoriais simulados. A atividade resultante é então transformada em comandos para controlar o personagem.

O sistema também recebeu um mecanismo de reforço. Quando o personagem sofre dano no jogo, determinados neurônios associados à dopamina recebem um estímulo. Outros desenvolvedores fizeram experiências semelhantes com títulos como Super Mario 64 e Beat Saber.

A ideia não significa que uma mosca viva esteja jogando. O que existe é uma simulação computacional baseada no mapa das conexões de um sistema nervoso biológico.

O teste com criptomoedas

O mesmo princípio chegou ao mercado digital. O projeto Stonkfly colocou uma simulação com cerca de 166,7 mil neurônios diante de gráficos financeiros para experimentar operações com criptomoedas.

Na configuração descrita pelos responsáveis, ganhos e perdas em uma carteira virtual funcionam como estímulos diferentes para o modelo. O objetivo do experimento é observar se uma rede baseada em conexões biológicas consegue alterar seu comportamento diante de recompensas e resultados negativos.

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Isso não significa que o modelo tenha demonstrado capacidade comprovada de obter lucro. O próprio projeto ressalta que mudanças nas conexões durante a simulação não comprovam aprendizado financeiro ou desempenho superior no mercado.

O que o mapa não mostra

Apesar dos experimentos, existe uma diferença fundamental entre reproduzir as conexões de um cérebro e reproduzir um organismo vivo.

O conectoma é um mapa estrutural. Ele mostra como os neurônios estão ligados, mas não reproduz toda a complexidade bioquímica de um cérebro funcionando. Por isso, as demonstrações digitais não representam uma mosca consciente dentro de um computador.

Também há limitações práticas. O modelo pode apresentar desempenho inferior e maior lentidão quando comparado a redes neurais artificiais desenvolvidas especificamente para determinadas tarefas. Ainda assim, a disponibilidade de um mapa completo oferece aos pesquisadores e desenvolvedores uma nova forma de estudar como circuitos biológicos transformam estímulos em respostas.

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