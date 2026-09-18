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Cerimônia póstuma de Hayden Panettiere não terá presença da mãe e do namorado da atriz, diz site

A artista, que faleceu aos 36 anos, será homenageada em evento na Califórnia com a presença dopai e pessoas próximas de Hollywood

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:01

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Crédito: Reprodução

Lesley Vogel e Brian Hickerson, mãe e namorado da atriz Hayden Panettiere (1989–2026), respectivamente, não foram convidados para a homenagem póstuma à artista, marcada para este sábado (19). Hayden faleceu há um mês, em 16 de agosto, aos 36 anos, em Greenville, na Carolina do Sul. As informações foram divulgadas pelo portal TMZ.

A cerimônia acontecerá em uma igreja localizada em Malibu, nos Estados Unidos, com a presença de Skip Panettiere, pai de Hayden, além de amigos próximos e figuras ligadas a Hollywood. A escolha da cidade californiana é ligada à paixão que a atriz nutria pelo oceano e pelas baleias.

Segundo o TMZ, Brian e seu irmão, Zack Hickerson, compreendem a decisão e reconhecem a delicadeza do momento para a família. Ambos estavam no apartamento da atriz quando a equipe de emergência chegou e a encontrou inconsciente. As investigações sobre a causa do óbito seguem em andamento.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Após a morte de Hayden, Lesley se manifestou sobre o relacionamento conturbado da filha, classificando Hickerson como "tóxico" e afirmando que ela "se envolveu com a pessoa errada". As duas tinham diminuído o contato nos últimos anos.

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Hayden e Hickerson iniciaram o relacionamento em 2018, período marcado por momentos turbulento. Na época, Brian chegou a receber acusações de violência doméstica.

Recentemente, veículos internacionais relataram que os investigadores suspeitam que a atriz tenha ingerido oxicodona contaminada com fentanil na manhã do mesmo dia em que faleceu.

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